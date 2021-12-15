用過的暖暖包別丟！不只能暖手　還能防潮消臭省荷包

▲暖暖包屬於複合性材質，主要成份有鐵粉、活性碳、鹽、吸水性樹脂等成分。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

天氣轉涼，不少民眾出門時會帶暖暖包禦寒，而拋棄式暖暖包無法再發熱後，民眾通常會直接丟棄，台東縣環境保護局表示，冷掉的暖暖包並非一無是處，民眾使用過的暖暖包民眾使用完後不必急著丟進垃圾桶，因為還有許多妙用，又可省荷包。

▲▼暖暖包內含有活性碳，具除濕、除臭及保水功能，放在衣櫥或鞋櫃內可防潮幫助消臭。

其實，暖暖包成分含有活性碳，具除濕、除臭及保水功能，可酌量混入園藝盆栽的培養土中，有助於植物成長，也可以放在衣櫥或鞋櫃內防潮幫助消臭，但一定要確定已不再發熱，避免造成危險。

台東縣政府表示，源頭減量、資源循環與回收是面對垃圾處理非常重要的政策，減少廢棄物產生不僅可以降低廢棄物對環境的危害程度，資源有效循環利用，更有助於建構資源循環的社會，讓我們共同努力，永續慢活台東。

環保局指出，廢棄暖暖包屬於複合性材質，拆解暖暖包後的主要成份有鐵粉、活性碳、鹽、吸水性樹脂等成分，民眾使用過後的暖暖包可再用於多項用途後，再確實丟進垃圾桶。另外提醒民眾應有源頭減量及資源循環的觀念，禦寒的方式可以很多元，添加保暖衣物、溫熱的飲品等也是很有效的保暖方式。

