每天訂鬧鐘幫盆栽澆水！她半年後崩潰了：老闆說很好養

▲女子每天幫盆栽澆水，半年後崩潰了。（圖／翻攝《環球網》）



記者柯振中／綜合報導

種綠色植物之前，還是要做點功課，以免受騙。山東省棗莊市的徐姓女子半年前在花店購買了2盆綠色植物，為了避免枯萎，還每天訂鬧鐘澆花，沒想到某次的意外，讓她與她的植物立刻成為討論的焦點。

綜合陸媒報導，徐女半年前跟媽媽一起到花店，挑選了2盆綠色植物，想替家中增添一點生命的氣息。徐母害怕照顧不周，會導致植物枯萎，買回家之前還詢問，這2盆植物好不好養。老闆一聽徐母的提問，立刻保證「特別好養」，還告知這2盆植物難得開花，花語、寓意都不錯，帶回家可以招來好運。

徐女、徐母聽完介紹，立刻將2盆植物帶回家，為了防止枯萎，徐女還每天訂鬧鐘，時間一到就澆水，可謂悉心照顧。不過，隨著時間拉長，徐女有半個月忘記澆水，等到想起來，才趕緊上前關切，旁邊的花已經完全枯萎，唯獨這2盆依舊鮮豔、翠綠。

▼原來，女子買到的是塑膠做的植物。（圖／翻攝《環球網》）



徐女感到十分好奇，已經半個月沒澆水，2盆植物還是長得這麼挺拔，於是動手摸了一下葉子，沒想到一摸才發現，葉子居然是塑膠做的，就連旁邊盛開的花朵，也同樣是塑膠製品。徐女相當崩潰，花了半年的時間照顧2盆植物，沒想到竟然是假花，也忍不住把自身遭遇拍成影片，上傳到網路上。

網友們看完徐女的故事，感到相當好笑，在下方留言回應，「確實好養，澆不澆水都好看」、「你要把我笑死了，又有點心疼你」、「半年養了個寂寞」、「賣家：沒騙人！你問的是好養嗎？沒問真假」、「同樣的花，看了你的視頻抓緊檢查了一下，騙了我爸兩年」、「我爺爺泡了十幾年的人蔘酒，是塑料的，我們也是在他走了以後才發現的。」