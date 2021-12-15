痛批台灣參加「民主峰會」　馬曉光連10問：這算什麼民主？

▲行政院政委唐鳳出席美國政府主辦的民主峰會。（圖／翻攝自Facebook／唐鳳）

記者任以芳、魏有德／北京－台北 連線報導

行政院政務委員唐鳳及駐美代表蕭美琴9日及10日受邀參加美國政府主辦的「民主峰會」（Summit for Democracy），並在會上和與會各國領袖及代表交流。對此，大陸國台辦發言人馬曉光從族群對立、箝制輿論、勾結外部勢力、渲染大陸軍事威脅及插手香港事務等，連10問民進黨政府，「這算什麼民主？」

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

對於唐鳳在民主峰會上分享的台灣「民主成績」，馬曉光表示，在這裡我們要反問民進黨當局，「他們出於一黨之私，在島內打壓異己，操弄族群對立，分化台灣社會，這算什麼民主？在選舉時花言巧語、開空頭支票，選完之後就將對島內民眾的承諾拋之腦後，這算什麼民主？」

馬曉光提問，「大搞權錢交易，黑金政治，收取非法獻金，進行非法關說，謀求個人與政黨私利，這算什麼民主？鉗制輿論，製造寒蟬效應，不顧眾怒關閉中天頻道，這算什麼民主？濫用行政和司法資源，大搞綠色恐怖，打壓主張兩岸交流和支持統一的政黨、團體與人士，剝奪台灣民眾開展兩岸交流合作的正當權益，這算什麼民主？」

馬曉光痛批，「為勾結、貼靠境外反華勢力謀獨，不惜損害台灣同胞利益，甚至以島內民眾健康福祉為代價，盡台灣之物力，結外國之歡心，這算什麼民主？不顧台灣企業利益和台灣經濟前途，不惜在產業鏈供應鏈問題上向外部反華勢力輸誠，損害企業利益，這算什麼民主？」

馬曉光強調，「像戈培爾（二戰時期德國納粹宣傳部長）一樣把謊言當真理，不斷散布攻擊抹黑大陸的假消息操弄民粹，自編自導認知戰鬧劇，煽動兩岸對立對抗，這算什麼民主？渲染所謂大陸軍事威脅，拿著百姓的血汗錢向外國主子求購軍火，不惜將台灣民眾綁上台獨戰車推向災難，這算什麼民主？明裡暗裡插手香港事務無所不用其極，兜售所謂援港計劃擺出民主衛士的架勢，連島內媒體都稱民進黨當局是在吃香港的人血饅頭來換選票，這算什麼民主？」