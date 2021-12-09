國台辦：美方一些人把台灣當棋子「玩火者必自焚」

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

記者柯沛辰／綜合報導

美國白宮安全顧問蘇利文（Jacob Sullivan）7日受訪時表示，美國將採取行動，確保台灣不會被武力統一。對此，大陸國台辦發言人馬曉光回應，美方一些人企圖打「台灣牌」，把台灣當棋子，阻礙中國統一進程，但解決台灣問題，完全是中國自己的事，「我們警告某些人，不要玩火，玩火者必自焚。」

馬曉光9日晚間表示，「台灣是中國一部分。中國實現完全統一是全體中華兒女的共同願望。我們願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但如果『台獨』分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。」

馬曉光指，當前台海形勢持續緊張動盪，根本原因是民進黨當局一再企圖「倚美謀獨」，而美方一些人有意搞「以台制華」，「美方一些人罔顧事實、顛倒黑白，不斷在台灣問題上發表錯誤言論，採取錯誤行動，根本上是企圖打『台灣牌』，把台灣當棋子，阻礙中國統一和中華民族復興進程。」

馬曉光強調，解決台灣問題，完全是中國自己的事，不容任何外來干涉，敦促美方以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止在台灣問題上的錯誤言行，停止向「台獨」勢力發出錯誤信號，「我們警告某些人，不要玩火，玩火者必自焚。」

美國總統拜登與俄羅斯總統普丁7日針對烏克蘭情勢舉行視訊峰會，當時蘇利文在媒體簡報會上被問到「若俄羅斯入侵烏克蘭，北京可能同時對台灣動武，美國做好準備了嗎？」。蘇利文回答，美國會採取一切可能的嚇阻及外交行動，確保中國武力犯台的情況永不發生。