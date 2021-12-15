離職被要求不能退客戶群組！同事：就當售後服務保固兩個月

▲為了方便討論工作事宜，上班族都會加入不少公司群組。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者丁玟華／綜合報導

現代人生活大小事都靠LINE溝通、連繫，連公司上班也不例外，到職當天可能就加入大大小小的工作群組，不過這些LINE群組在離職後是否要退出呢？就有一名網友表示，自己即將離職，也已經有了新工作，但原公司的前輩，卻要求她先不要退客戶群組，並說「就當作售後服務保固兩個月」，讓她感到十分為難。

一名女網友在PTT上以「離職被要求不要退群組」為題發文，表示自己即將在本週五離職，這兩週正火如荼準備交接資料，也將客戶群組同事的Line互相串接，秉持著交接要清楚、不讓接手的人混亂，希望盡可能做到最好，但同事希望她離職後先不要退客戶群組，並說「怕臨時有問題要問，就當作售後服務保固兩個月」。

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▲原PO在PTT發文詢問是否該退前公司群組。（圖／翻攝自PTT）

原PO表示，她不排斥離職後同事詢問公事問題，能體會求助無門的感受，但他們客戶群有100多間，不退會覺得有點「阿雜」，現在被這樣要求，讓她感受不太好，希望能夠切割清楚，而且新工作之後也會有新群組。

貼文一出網友留言紛紛一面倒，認為原PO理應退群，「離職後不方便知道太多公司的事，還是退群好」、「退啊，沒錢還做事，你是要積陰德逆」、「你可以選擇不回...過一陣子就會把你踢掉了」、「不用太溫良恭儉讓~退就對了」，也有人覺得這是白目前輩，「直接當作沒聽到...哪來什麼售後保固...」、「那有要再付兩個月薪水嗎」。