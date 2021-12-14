吊繩突然斷裂！婚禮鞦韆變風火輪亂竄　新人從3.6公尺高重摔墜地

▲吊繩突然斷裂，導致新人墜地。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

印度恰蒂斯加爾邦一場盛大婚禮近來發生恐怖意外，一對新人搭乘一座被煙火環繞的巨大鞦韆升空時，升到一半鞦韆吊繩突然斷裂，導致新人當場從3.6公尺高處墜地，驚險場面嚇壞在場親友，影片在網路上瘋傳。

影片中可看到，一對新人在婚禮會場以戲劇性方式登場，巨大的圓形鞦韆旁邊環繞著煙火，看起來宛如風火輪一般十分酷炫，沒想到全場氣氛正熱烈時，吊著鞦韆的安全繩突然斷裂，導致鞦韆當場爆衝、新人墜地，一旁的舞者則嚇到四處逃跑。

當地媒體報導，事件11日發生在賴普爾市(Raipur)，幸好這對新人只是受到輕傷，婚禮在事發30分鐘後繼續進行。負責策畫婚禮的活動公司工作人員目前已為事件道歉。