　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

被老虎拖進森林！勇猛大媽持鐮刀拚死搏鬥　頭破爆血縫30針

被老虎拖進森林！勇猛大媽持鐮刀拚死搏鬥　頭破爆血縫30針。（合成圖／達志影像＆翻攝自Twitter）

▲女子成功擊退老虎。（合成圖／達志影像＆翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

印度北阿坎德邦一名45歲女子在森林遭老虎攻擊，老虎緊咬著她的頭把人拖進森林深處，左肩也被鋒利爪子抓著，她眼見自己即將變老虎大餐決定奮力一搏，用手上鐮刀拚死反擊，最後成功讓老虎鬆口獲救送醫。

事件發生在庫馬盎區(Kumaon)哈德瓦尼鎮(Haldwani)附近地區，女子莉拉(Leela Latwal)工作時，突然被一頭老虎咬住拖走，她表示，「割草時我感覺到有野生動物靠近，一轉身就被老虎緊緊咬住我的頭，面對死亡時，腦中唯一的念頭只有我一定要全力反擊」。

莉拉用手上鐮刀拚命敲打老虎的頭，並且大聲尖叫求救，過了一會老虎終於鬆口，但卻沒有離開，「老虎可能以為我晚點會失去知覺，所以在旁等待時機再把我拖走，所以我站了起來，手中拿著石頭和鐮刀對峙」，此時附近民眾聽到求救聲趕到，讓她被送到醫院。

莉拉送醫後發現頭部與肩膀都受重傷，頭被縫了30針，肩膀則至少縫了10針。林業負責人表示，由於莉拉是違法進入該地區割草，所以他們不願意支付任何賠償費用，只願意幫忙支付醫療費。
 

►萬里白宮行館海景房激殺價3899元！

ET快訊
董至成認了做整形手術！　「只動1部位」五官大變回春
快訊／爆激烈槍戰「台籍藥頭遭擊斃」　柬埔寨肅毒局攻堅製毒廠
北市爆「Ct值12個案」解隔返家才確診　匡列4家人採檢結果曝
快訊／理科先生發聲！曝決定離婚關鍵　首談前妻：她有遠大夢想
正妹飛行員到台灣了　抵松山機場喝珍奶
抽中現賺24萬！瑞鼎將開放申購　暫定價曝光
北市爆有「新案未公布」！　指揮中心回應了
20歲男亂刀殺阿嬤！偷11萬去色情按摩　「令人髮指」求重刑
柯文哲爆1例「中央尚未公布」　解隔後確診！Ct值偏低

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

天外飛出一條繩子　媽目睹3歲女兒「慘被繞頸」懸空吊在溜滑梯上

20歲代課女老師和男學生睡4次　「無套壞壞片」被學校足球隊瘋傳

被咬七孔冒血慘死！聖誕樹突然竄出南非最毒蛇　家貓緊盯提醒主人

吊繩突然斷裂！婚禮鞦韆變風火輪亂竄　新人從3.6公尺高重摔墜地

狂拍22支虐待片！變態女飼主餵毒絨猴　丟馬桶沖水看牠掙扎滅頂

女童身上出現詭異紅點　媽調閱監視器嚇壞「5歲女兒用熱叉燙她」

老公1天只給58元家用！　她「新婚1週就受不了」崩潰喊離婚

沒打疫苗死更快！「未接種者」占重症、死亡患者人數超過一半

日本混擬土工廠2工人「同時跌10m深筒倉」　遭砂石活埋6小時↑

偷情旺季來了！聖誕派對最容易搞上同事　愛出軌的人都來自這地區

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

KID甜蜜約會被偷拍：不能放過我嗎？　結局反轉…化身小美人魚超配合ＸＤ

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

哪裡痛？老公住院老婆借躺病床　他回位置見狀傻眼：辛苦了餒～

戰鬥民族搶劫遇水逆？過程超落漆　打翻錢箱得手750元...逃跑還慘摔

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

視覺錯亂！穿妄想T恤秒變大UU　心機偽裝升2cup...側面超平坦XD

郭雪芙剛演《華燈》「以為自己是兇手」　劉品言.張軒睿都曾自我懷疑「像新冠」XD

魏如萱遇影子計劃忍不住「開車惹」　狂發魔性笑聲...喊話拍照的：濾鏡用起來

餓壞鬣狗尾隨猛攻激烈追逐　食蟻獸拚命狂奔秒鑽土裡躲避！

老公1天只給58元家用！　她「新婚1週就受不了」崩潰喊離婚

沒打疫苗死更快！「未接種者」占重症、死亡患者人數超過一半

日本混擬土工廠2工人「同時跌10m深筒倉」　遭砂石活埋6小時↑

偷情旺季來了！聖誕派對最容易搞上同事　愛出軌的人都來自這地區

兌現推特承諾！首富馬斯克「再度拋售持股」　獲得9億美元

醫院「忘通報保健所」她確診！日女染疫後無人關心　8天後陳屍家中

CNN製作人誘姦未成年遭逮！熱衷性愛調教　稱「女人天生是蕩婦」

布林肯籲中國停止印太地區「激進行動」　重申台海和平穩定

被老虎拖進森林！勇猛大媽持鐮刀拚死搏鬥　頭破爆血縫30針

印度神童預言「關鍵2天」準爆！龍捲風、強震全中　今起7災禍現世

老公1天只給58元家用！　她「新婚1週就受不了」崩潰喊離婚

若愛上同一女孩？　周予天、婁峻碩回答超勁爆...全場嚇傻

七、八年級生的經典回憶　前3名懷舊人氣卡通開播逾20年人氣不減

沒打疫苗死更快！「未接種者」占重症、死亡患者人數超過一半

台電爆炸事故「賠1元」遭轟　台電董座：個案方式賠償辦理

美國學生考中文「地獄級題目流出」　網傻眼：要重學中文了

快訊／柬埔寨肅毒局攻堅製毒廠爆激烈槍戰！台籍藥頭遭擊斃

董至成認了做整形手術：超前部署　「只動1部位」五官大變回春！

郭天信擊敗陳子豪拿最佳九人　味全隊史首位包辦外野手獎　

北市爆「Ct值12境外個案」解隔返家才確診　匡列4家人採檢結果曝

國際熱門新聞

這職業一夜情發生最高　半數搞上同事

人妻做愛按到直播　46人觀戰「老爸也在看」

19歲爽中頭獎「10年後3.7億全花光」最新下場曝

吊繩突然斷裂　新人從3.6m高墜地

印度神童預言「關鍵2天」準爆　今起7災禍現世

即／印尼外海發生規模7.3強震！

香港千金整形「口鼻噴血」慘死！檢方起訴

廁所烘手機「絞斷食指」　5歲妹慘截肢

教訓出軌嫩妻！他征服岳母爽吃親子丼卻後悔了

北韓21歲正妹「色誘軍官」　他爽開房反遭下藥洗劫

鯊魚遭緊咬硬上　「強制性交」留巨大傷疤

老闆碎碎念　女員工受不了「放火燒石油倉庫」

巨乳無法聚人心！網美半裸換空姐制服觸怒他

印尼7.3強震瞬間畫面曝光　建築物解體崩落

更多熱門

相關新聞

吊繩突然斷裂　新人從3.6m高墜地

吊繩突然斷裂　新人從3.6m高墜地

印度恰蒂斯加爾邦一場盛大婚禮近來發生恐怖意外，一對新人搭乘一座被煙火環繞的巨大鞦韆升空時，升到一半鞦韆吊繩突然斷裂，導致新人當場從3.6公尺高處墜地，驚險場面嚇壞在場親友，影片在網路上瘋傳。

印度21歲佳麗摘「環球小姐」后冠

印度21歲佳麗摘「環球小姐」后冠

忌妒妹妹被關注　5歲女童用熱叉燙她

忌妒妹妹被關注　5歲女童用熱叉燙她

新竹動物園「2童鞋掉進老虎籠」

新竹動物園「2童鞋掉進老虎籠」

KIA四代Carens轉型跨界休旅！

KIA四代Carens轉型跨界休旅！

關鍵字：

老虎鐮刀印度北阿坎德邦Leela Latwal大媽

讀者迴響

熱門新聞

老公出軌妹妹　人妻竟願3人行

蔡阿嘎開2職缺「薪水曝光」　網驚：假的吧

高醫涉誤判超過200件毒品　害慘16起坐冤獄

信義區貴婦棄老母　「在門口哭也拒見」

LINE免費貼圖來了！　限時5款快下載

這職業一夜情發生最高　半數搞上同事

蔣萬安支持度甩開陳時中　綠營有意拱謝震武對戰

即／桃園7歲女童「12F墜落」！送醫搶救亡

2劑AZ對Omicron保護力等於0！醫這樣說

完成2次床戲！鄧佳華堅挺6小時拍完AV累癱

爭鮮「開幕即凍漲」　網卻嘆1現象=漲了

30年期成主流！房貸1000萬月繳34K

賴薇如反擊了「我都喝紅茶」！

3縣市大雨！雷伊估明轉中颱恐大迴轉　全台變天時間曝

林秉樞劈腿禾馨護理師　逼診所內下跪

更多

最夯影音

更多
社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾
KID甜蜜約會被偷拍：不能放過我嗎？　結局反轉…化身小美人魚超配合ＸＤ

KID甜蜜約會被偷拍：不能放過我嗎？　結局反轉…化身小美人魚超配合ＸＤ

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

哪裡痛？老公住院老婆借躺病床　他回位置見狀傻眼：辛苦了餒～

哪裡痛？老公住院老婆借躺病床　他回位置見狀傻眼：辛苦了餒～

戰鬥民族搶劫遇水逆？過程超落漆　打翻錢箱得手750元...逃跑還慘摔

戰鬥民族搶劫遇水逆？過程超落漆　打翻錢箱得手750元...逃跑還慘摔

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面