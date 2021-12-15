超商LINE Pay結帳「送200點」　實測成功！網驚：32元爽喝大熱拿

▲LINE Pay買大熱拿，一杯僅32元！（圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

咖啡控200點賺起來！有鄉民熱心表示，買小7咖啡若搭配LINE Pay配合的信用卡付款，可享22%回饋（最高200點），若以大杯熱拿鐵來說，22杯搭配超商第二件五折的活動，902元封頂可賺198點，等於一杯僅32元CP值爆棚。而記者實測買20杯大熱拿，果真820元有回饋180點。

一名網友在PTT好康驚呼，15日至28日期間，在小7超商單筆結帳200元，就可享22%LINE POINTS回饋，用戶可透過5種管道賺點數，包括LINE Pay Money帳戶付款、中國信託LINE Pay信用卡／LINE Pay簽帳金融卡、富邦J卡、聯邦賴點卡或任一台新信用卡/台新簽帳金融卡。

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該網友超狂分享，可趁小7咖啡有第二杯五折活動，他買秒100杯大熱拿，並一次使用5種管道付帳，原價4100元扣掉900點回饋後，等於一杯大熱拿僅32元，相當划算。

若沒有這麼多信用卡的用戶，原PO熱心教學，用戶可在OPEN POINT購物車選20杯+2杯的選項，總共22杯902元，這樣也可秒拿198點LINE POINTS回饋。

▲大熱拿22杯902元封頂。（圖／記者劉維榛攝）



▲記者實測買20杯拿到180點。（圖／記者劉維榛攝）



文章曝光後，引發一票咖啡控炸鍋了，「感謝分享，剛好搭配第二件五折使用」、「 看起來好像不錯咖啡剛喝完而已」、「剛剛去刷100杯了，店員還很困惑怎麼突然買這麼多」、「感謝分享，立馬解三個」、「實際測試，可以買遊戲點數，拿到200點， 買了兩單，拿到四百點」、「大約一杯6折左右，量多的也可以等等賭過年有無買一送一」。

對此，《ETtoday新聞雲》記者實測一番，今日早上購買20杯大熱拿並刷台新卡，果真有180點回饋，想搶優惠的用戶可要把握時間。值得注意的是，活動說明中，「週六選擇使用已綁定的台新@GoGo信用卡付款，再享最高6%刷卡金回饋」，但上限僅有65萬點，且強調贈完為止，原PO則笑虧「台新只發65萬點，恐怕撐不到週六！」

▲全家咖啡也有7折優惠！（圖／業者提供）



另說到咖啡活動，「foodpanda x 全家」首度合作，推出聖誕節限定療癒杯款，特意將超Q品牌大使胖胖達印在Let’s Café咖啡杯上，搭配粉色杯身超吸睛，且無論是使用外送平台下單或是至門市購買Let’s Café通通會拿到這款限定咖啡杯。

為慶祝首度聯名， 12月15日至12月30日凡至全家購買Let’s Café可享第2杯7折，foodpanda上則祭出購買Let’s Café享有同品項2杯85折、4杯8折、6杯77折優惠；而foodpanda再推加碼好康，同期間在生鮮雜貨專區訂購全家商品，輸入專屬優惠碼「 全家好咖」即可打7折優惠，最高可折抵70元，每人限用2次。