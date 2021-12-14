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3縣市大雨今晨11.6℃！雷伊估明轉中颱恐大迴轉　全台變天時間曝

天氣圖。（圖／翻攝typhoon2000）

▲吳德榮說，最新各國模式模擬路徑顯示，大多數模式大約在6、7天後，雷伊在南海皆有大迴轉的模擬路徑，其中部分甚至朝台灣方向。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員林定宜表示，輕度颱風「雷伊」周三有機會增強為中度颱風，下周一水氣會影響台灣。氣象專家吳德榮也說，雷伊將影響下周一之後的天氣，甚至為已進入旱季的中南部帶來降雨的機率。

氣象局今天（14日）清晨對基隆市、新北市和宜蘭縣發布「大雨特報」，東北風影響，今基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意。

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氣象局觀測，今晨全台最低溫出現在苗栗縣西湖的11.6度。林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今清晨前東北季風影響，基隆北海岸、東北部有局部短暫雨，並有局部大雨發生機率；白天起東北季風減弱，降雨慢慢趨緩，至周四僅剩東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

林定宜說，今白天高溫逐漸回升，預估北部、宜蘭、花蓮22至24度，中南部和台東25至27度，日夜溫差較大；周五下波東北季風增強，北部、東半部有局部短暫雨；周六、周日東北季風影響，北部、東北部較涼，其他地區早晚涼，冷空氣比這波稍強，預估低溫14、15度；下周一東北季風影響加上南方雲系北移，北部、東半部有局部短暫雨，中南部也有零星短暫雨。

氣象局觀測，輕度颱風雷伊今晨2時在鵝鑾鼻東南方2550公里海面上，以每小時25公里速度，向西北西進行。林定宜分析，颱風未來還會增強，周三有機會轉成中度颱風，預估周五、周六通過菲律賓中部群島到南海，下周一之後水氣會影響台灣，但水氣對中南部影響有限，無法與迎風面北部、東半部相比，不過，後期預報不確定性滿大，還要再觀察。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，氣象局今晨2時路徑潛勢預測圖顯示，雷伊將從菲律賓東方海面進入南海，強度持續增強，5天內無侵台機率；但5天之後呢？最新各國模式模擬路徑顯示，大多數模式大約在6、7天後，在南海皆有大迴轉的模擬路徑，其中部分甚至朝台灣方向。

吳德榮指出，但雷伊途中遇強垂直風切及較冷的低層大氣，能否維持颱風強度？是很值得懷疑的；不過，即使一路減弱，其外圍水氣往台灣輸送，仍將影響下周一之後的天氣，甚至為已進入旱季的中南部帶來降雨的機率；由於模式運算已久，環境又複雜，故各國模擬的不確定性皆很大，應持續觀察。

天氣圖。（圖／翻攝RAMMB）

▲▼氣象局觀測，輕度颱風雷伊今晨2時在鵝鑾鼻東南方2550公里海面上，以每小時25公里速度，向西北西進行。（圖／翻攝RAMMB、氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

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3縣市大雨今晨11.6℃！雷伊估明轉中颱恐大迴轉　全台變天時

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