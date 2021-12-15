高雄出現虐狗變態！　詭異男書包藏反光鏡「專照柴犬眼睛」

記者賴文萱／高雄報導

高雄出現虐狗變態！FB社團「柴犬大學 下課10分鐘」近日有位飼主PO出一段影片，只見一名戴著帽子、背著民族國中書包的詭異男子出現在民宅門口，並從包包拿出一面鏡子利用反光不停對著民宅內的柴犬照射。這篇PO文引來網友關注，直呼「用光反射照眼睛會讓眼睛受傷，太恐怖了」、「一直照柴柴眼睛很容易白內障」、「狗狗可能被鎖定，要小心」。

▲高雄怪男拿反光鏡專照柴犬眼睛 。（圖／翻攝自FB社團「柴犬大學 下課10分鐘」）

一名飼主在臉書社團PO文表示，「當心虐狗變態出現，要小心。我女兒（指柴柴）沒吠，只是安靜看他做什麼」。從PO出的2段影片可以看到，這名詭異男子戴著帽子、背著民族國中的書包出現在一棟民宅外，起初疑似在進行抄電表或水錶的舉動，但隨後卻從包包裡拿出一面反光鏡，對著民宅內的柴柴眼睛照射，柴柴也嚇到開始往後退要離開，但男子依然追尋著柴柴的移動繼續用反光照。

▲▼柴犬被嚇到往後跑走，但怪男依然拿反光鏡追著柴犬眼睛照 。（圖／翻攝自FB社團「柴犬大學 下課10分鐘」）

該篇PO文引來網友熱議，有網友說「用光反射照眼睛會讓眼睛受傷，太恐怖了」、「一直照柴柴眼睛很容易白內障」、「狗狗可能被鎖定，要小心」、「去備案，否則有可能再犯」、「照狗狗眼睛真的很有事欸」。

▲高雄怪男拿反光鏡專照柴犬眼睛 。（圖／翻攝自FB社團「柴犬大學 下課10分鐘」）

高雄市動保處表示，該案先前並未接獲通報，同仁正嘗試與飼主取得聯繫瞭解案情，不過，虐狗行為已觸犯《動保法》第6條，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物。另可依第30條，處新台幣1萬5千元以上7萬5千元以下罰鍰：一、違反第五條第二項第一款至第十款各款之一或第六條規定，故意傷害或使動物遭受傷害，而未達動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，或過失傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡。

飼主隨後也在PO文回應留言表示，「爸爸有追出去抓到人，對方承認行為，也道歉了，談吐真的有點異常，祈求原諒。我們原諒他這次，後續會注意追蹤」。