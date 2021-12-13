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社會 社會焦點 保障人權

米克斯遭綁車外拖行30秒　飼主辯「下車讓牠尿尿，順便跑一跑」

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣1名莊姓女子，10日在送貨途中開車行經西湖鄉時，發現前車將一隻米克斯犬綁著鍊子放下車，拖行了30秒左右，疑似遭虐待。莊女憤怒的將影片PO上網，希望能揪出虐狗的人士；林姓車主近日也到案說明，稱要放狗下車尿尿，順便跑一跑、透透氣而已。

▲林姓車主開車開一半，竟將黑色米克斯犬放下車後， 拖行近30秒，導致黑狗身上多處擦傷。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲林姓車主開車開一半，竟將黑色米克斯犬放下車後， 拖行近30秒，導致黑狗身上多處擦傷。（圖／記者黃孟珍翻攝）

莊姓目擊者表示，當天下午正準備送貨時，剛好和這輛休旅車一樣路線，就在一處轉彎處，休旅車先停了下來，隨後副駕駛座有人開門將1隻黑狗放下車，還把繩子順了一下後將門關上；怎料這輛車竟開始移動，黑狗只能慢慢跑著前進，後來因跟不上行進速度，就這樣被拖行了一段路。

▲林姓車主先將休旅車停在路邊，隨後竟將車上黑狗抱下車，接著開車慢慢離開。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲林姓車主先將休旅車停在路邊，隨後竟將車上黑狗抱下車，接著開車慢慢離開。（圖／記者黃孟珍翻攝）

莊女實在看不過去，便將影片PO上《苗栗大小事》社團，想請網友幫忙揪出車主，也確認狗狗安危；許多網友紛紛表示「車主也拖著跑好了」、「車主是有病嗎」、「準備要通報啦」、「真是太可惡了」等等字眼。

▲▼被拖行的米克斯犬，身上多處有明顯擦傷。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼被拖行的米克斯犬，身上多處有明顯擦傷。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼被拖行的米克斯犬，身上多處有明顯擦傷。（圖／記者黃孟珍翻攝）

不過警方表示，林姓飼主11日已前來到案說明，宣稱是狗狗情緒焦躁不安，應該是想尿尿的狀態，才會直接開門讓牠下車便溺，之後再讓牠自己跑動跑動，透透氣。苗栗縣動防所保護收容科科長林仁建指出，已現有的畫面顯示，車主以違反《動物保護法》規定飼主不得以汽、機車牽引寵物，若寵物受傷，可依第30條處最高7.5萬元罰鍰。

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