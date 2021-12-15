這國Omicron疫情爆炸　醫：台灣春節連假一大考驗

記者陳俊宏／綜合報導

台北市立聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰今天（15日）在臉書表示，英國Omicron疫情爆炸了，旅英台人眾多，春節連假期間是國內疫情一大考驗。

英國13日出現首例Omicron確診死亡個案，首相強森（Boris Johnson）視察疫苗接種站時表示，「有人說Omicron是較溫和版本的病毒，我們應把這種說法丟在一旁，承認它在人群中加速傳播，我們能做的是全面接種加強劑。」

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▲▼英國被Omicron攻陷。（圖／路透）



世界衛生組織（WHO）表示，根據初步數據，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron的傳染力比Delta更強，並讓疫苗抵抗病毒和防重症、死亡的能力下降，不過目前Omicron確診者多屬輕症或無症狀。WHO秘書長譚德塞指出，Omicron「以前所未見的速度傳播」，已有77國通報病例，代表可能已經侵入大部分國家。

WHO說，Omicron變異株在南非與英國蔓延較快，此前英國以Delta為確診主流。不過，WHO強調，他們目前因缺乏數據，不能斷定Omicron的傳播速度飛快，究竟是因不太容易產生免疫反應或傳染力更強導致，又或者可能兩者都有。

WHO表示，初步證據顯示，Omicron「削弱疫苗抗感染與擴散的效力」，對防止重症和死亡的能力也略為下降；另外，根據當前取得的數據，Omicron一旦進入社區感染，可能會取代Delta成為主流。

指揮中心12/14起開始實施春節檢疫政策，有三種方案供返台旅客選擇：

一、14+0+7：入住防疫旅宿完成檢疫期14天+自主健康管理7天。

二、10+4+7：10天入住防疫旅宿+4天在家居家檢疫+7天自主健康管理。

三、7+7+7：7天自費入住集中檢疫所或防疫旅宿+7天在家居家檢疫+7天自主健康管理。