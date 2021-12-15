男友「從不請客」開房也要AA制　她怒分手：收入比我多1.5倍

▲日本一名女子認識許多對象，但都因為價值觀不同分手。（示意圖／翻攝自Pixabay）

圖、文／CTWANT

一段感情要走得長久，除了情侶之間彼此有無愛意，雙方的價值觀更是非常重要，尤其在金錢方面的態度，需要溝通和協調。日本就有一名女子，認識了不少對象，卻因為對金錢的使用觀念差異很大，最後都宣告分手。

根據日媒《livedoor》報導，一名33歲女子使用交友軟體長達2年時間，她認識了3個人，並展開交往，但都沒有長久，原因是對方和自己的金錢觀念不同。這名女子在一家食品相關的公司從事企劃工作，她避開同行，專挑工程師和社會人士，2019年12月初認識了小她2歲的工程師，在網路聊天的過程中，發現自己喜歡的音樂和電影和對方有相似之處，因此想見面聊天，不久後開始交往。

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女子透露，約會時大多是採「AA制」，吃聖誕大餐也是2個人平分，當天晚上2人一起到旅館過夜，費用也是「AA制」，這讓她有些生氣，因為男方的收入是她的1.5倍，卻沒有要請客的意思，也不禁懷疑是否有其他女人。有次她邀請男方到家中，買了很多食材下廚，但對方吃完卻什麼表示都沒有，也沒有詢問「多少錢」，讓她感到荒謬，決定分手。

▲女子無法接受男友的金錢價值觀。（示意圖／翻攝自Pixabay）

後來，女子認識了一個大她3歲的社會人士，有次男方要擔任研討會的講師，需要買一條領帶，她原以為會去百貨公司，對方竟選擇打折的量販店。事後才了解，男方不注重外表打扮，反而可以一次花費上萬元在手遊上，這樣的價值觀讓她不能忍受，仍以分手收場。目前她仍在交友軟體尋找對象，只希望可以早日遇到「對的人」。

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