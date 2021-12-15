▲新北動保處替毛小孩找新家，助民間動物收容所犬隻遷移。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

中華民國動物福利環保協進會在林口區設有動物收容所，因負責人年邁無力經營，又找不到其他動保團體接手，加上地主要收回土地，只能選擇退場，為避免飼養50隻狗無人照顧，新北市政府動保處自今年7月起協助媒合至各民間收容所，經4個多月努力，已陸續在11月30日前全部將狗遷移他處，讓牠們全部受到妥善照顧。

負責人劉香蘭表示，因已80多歲實無體力飼養，場裡50隻狗多數己超過10歲以上，醫療及防疫費用相當高，要找人接手相當困難，動保處獲悉後，經長時間媒合多處民間收容所，中華民國保護動物協會、流浪動物之家基金會、新北市流浪貓狗再生保護協會、新北市新莊區動物保護協會及愛心共養流浪狗中途之家，共5間動保團體名下收容所願意協助接手，順利將50隻狗遷移轉讓。

▲新北市動保處協助犬隻遷移。

劉香蘭從事動物保護及收容約40年，長期提供街頭動物有棲身之處，無私奉獻大愛精神深受各界肯定，她有感於年歲及飼養與醫療費用開銷龐大，已無體力繼續經營，只能盡早幫牠們找好歸宿，她感謝動保處及動保團體協助，讓這些毛寶貝有個棲身之處。

民間動物收容所協助遊蘯動物收容，對減少街頭毛寶貝及動物福利扮演至為重要角色，惟未來民間收容所因經費、土地及環保等內外環境問題面臨退場，動保處將全力輔導民間收容所互為協助機制，確保這些動物不會流離失所。

動保處表示，民眾可至新北市政府設置的「好日子愛心大平台」網站「新北市私人動物收容處所內浪浪居住品質提升」專案捐款或捐飼料，將專用於民間動物收容所，讓更多毛寶貝能夠享有溫飽及獲得更好飼養環境。另外，出門遛狗要繫牽繩，未來自治條例公布施行後，未繫繩遛狗者將裁罰3000元至1萬5000元，請民眾愛牠就繫緊牠。

▲中華民國動物福利環保協進會工作人員，依依不捨和毛寶貝道別。

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