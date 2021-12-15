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閨蜜男友出差約喝酒…包包掉出「害羞小物」她嚇傻：是我多想嗎？

▲喝酒,酒吧,夜店,酒店,轟趴。（圖／取自免費圖庫Pixabay） 

▲閨蜜男友近日常抱怨感情問題，讓原PO非常無奈。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者鄒鎮宇／綜合報導

遇到這種情況該怎麼辦？一名女網友表示，閨蜜的男友日前北上宜蘭出差，找她出去走走，沒想到對方的包包竟掉出讓人害羞的東西，嚇得她立刻裝沒事放回去，一想到晚上還要一起去酒吧，就覺得自己心中的擔憂是不是太多了。

該名女網友透過「匿名公社」發文表示，她的閨蜜大她5歲，兩人是遠親又無話不談，因此家人都算熟識。然而，閨蜜的男友近日卻時常找她抱怨感情問題，讓她非常苦惱，「是不是很白目？」

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原PO說，閨蜜男友近日與一對情侶同事到宜蘭出差，剛好她特休放假，便決定晚上一起到酒吧喝酒，沒想到，她上車後看見閨蜜男友的包包竟掉出「事後避孕藥」，嚇得她裝沒事塞回去，但開始猶豫要不要去酒吧，「我是不是應該帶他們去酒吧之後，自己找藉口先離開？」

網友看完紛紛留言，「妳早點離開吧」、「快逃~千萬不要落在他人手裡阿」、「什麼都不用想，有意願就留沒有就離開」、「帶他們到酒吧就找藉口先離開」、「要是我就先一起去酒吧，然後再通知他女友！看看男生想要做什麼事情」、「還是其實那盒是要跟閨蜜一起用的？？只是剛好放在包包那裡掉出來」。

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