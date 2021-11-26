獨／被C300哥撞飛後…女外送員超慘現況曝！行動困難＋見車就發抖

記者陳雕文／新北報導

新北市三峽一輛賓士C300先前到加油站只願付300元，被網友封為「C300哥」，後來該車於上月27日凌晨，闖紅燈撞飛女外送員還肇逃！據了解，C300哥前科累累，出院後還一度失蹤，女外送員受訪表示，擔心要不到賠償還可能再被C300哥傷害！她因為傷勢無法工作，生活陷入困頓，「真的不知道該怎麼辦？」

▲▼C300哥撞擊女外送員後棄車逃逸。（上圖／記者陳雕文翻攝、下圖／翻攝自臉書iBeta 愛北大）



●父母離婚各自組新家，她靠自己想辦法生存

現年30歲的黃女，平時除了擔任外送員，還接受外聘打掃的工作、在炸物店打工，常常工作到很晚，每月收入大約4萬元左右。10月27日凌晨下班後，黃女在回家的途中被C300哥撞上，她噴飛倒地四肢擦傷，尤其左膝蓋的傷口特別深，後來還演變成蜂窩性組織炎，傷口嚴重感染、積水。

▲黃女生活大受影響，除了擔心拿不到賠償，更害怕再被前科累累的C300哥傷害。（圖／記者陳雕文攝）

但黃女每2到3天就要到醫院打抗生素，每一步都讓她痛到流淚，行動大受影響，所有工作都停擺。此外，她還害怕看到「車」，除了輪椅，她只要看到移動速度較快的車輛就會不自主顫抖、恐懼。當記者要訪談，把車開到她的面前，就能看到她緊張又惶恐的神情。

▲黃女傷口感染，導致蜂窩性組織炎。（圖／記者陳雕文攝）

黃女表示，由於父母已經離婚且各自有新的家庭，所以她只能自己在外租屋，想辦法找工作養活自己，但突如其來的意外導致工作無法繼續，收入瞬間歸零，她感到極度鬱悶、焦慮，可是C300哥（27歲陳男）似乎沒有賠償的意願，更讓她不知所措。

●C300哥無照撞人還肇逃，後來酒駕騎車被無照BMW撞倒住院

據了解，黃女請友人打了C300哥留的電話，對方接起電話卻說，「你們要找陳XX喔？我是他朋友，但這支是我的手機，你們有甚麼事嗎？我幫你們轉達。」黃女跟友人聽完都傻了，後來又陸續接到不同號碼的手機來電，對方都聲稱是C300哥的朋友，有事再幫忙轉達。

黃女說，偶而會接到C300哥的電話，又得到「這也不是我的手機，我沒手機，所以都是打朋友的電話」等說法，後來好不容易才喬好時間，見面談論賠償事宜，黃女把車損、無法工作的損失、醫藥費等支出加總，提出約10多萬的求償金額，C300哥竟回說，「我跟你們發生車禍後，我又出車禍，頭還受傷在醫院躺了3天也不用這麼貴！」等語，雙方不歡而散。

▲黃女遭遇車禍，傷口又反覆發炎、積水，讓她苦不堪言。（圖／記者陳雕文攝）

黃女表示，C300哥看起來沒有甚麼傷，卻說又發生車禍還住院，感覺很像假話！可能想藉此躲避賠償的責任。記者調查後發現，C300哥確實於10月27日發生車禍後，又再同月31日凌晨4點多無照騎車還酒駕，被另一輛無照駕駛的BMW撞倒，顱內出血住院3天，出院後即失蹤，警方一直找不到人，因此核發傳喚通知書，就連檢察官也下通牒，若持續不到案即拘提。

▲C300哥酒後騎車被無照BMW撞倒，頭部受創送醫急救。（圖／記者陳雕文翻攝）

●開賓士趴趴走，但沒有自己的手機

三峽警方證實，C300哥沒有自己的手機，聯繫非常不便，都是透過地方友人一層一層才能通知到他。不過，C300哥已於本月21日下午到交通分隊製作「酒駕案」的筆錄，態度配合。

警方解釋，C300哥還因為先前其他案件被判刑4個月（可易科罰金，1千元折一天），將於下個月1日到地檢署報到入監，但無正當職業與收入的C300哥卻胸有成竹跟警員表示，「有錢可以繳12萬的罰金」。警方疑惑說，「不知道他的錢從何而來？」

黃女無奈地說，C300哥聯繫不易，感覺要得到賠償的難度很大，而自己又沒辦法工作，生活陷入困頓，「我現在真的不知道該怎麼辦。」

▼黃女出車禍就醫，四肢擦傷走路一跛一跛，脖子也拉傷需要固定。（圖／黃女提供）