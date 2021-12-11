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再8個月就能退伍　飛彈指揮部士官長酒駕自撞！千萬終身俸飛了

▲▼司法院最高法院大樓外觀。（圖／記者湯興漢攝）

▲莊姓一等士官長酒駕自撞花圃，千萬終身俸飛了。（資料照／記者湯興漢攝）

記者柯振中／綜合報導

空軍防空暨飛彈指揮部一名莊姓一等士官長酒駕自撞花圃，酒測值高達0.37毫克，被記了2支大過、慘遭汰除，千萬終身俸領不到，讓他氣得告上法院。最高法院審議後，判莊男敗訴，全案確定。

依據判決書內容，莊男原先為一等士官長，從軍超過19年，再8個月就能退伍，不過107年11月1日駕車返家途中自撞花圃，警方到場酒測，發現酒測直高達0.37毫克，被移送法辦，檢方則予以緩起訴。

事件發生後，莊男隔天被記了2支大過，記過完過了11天，部隊召開了不適服現役人事評議會，評鑑後認為莊男不適服現役，過了一個月又召開再審議人評會，依舊得出相同結果，108年1月23日核定莊男不適服現役退伍，從108年2月1日生效。

▼莊姓士官長酒駕自撞，千萬終身俸飛了。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲▼ 車禍,酒駕。（圖／取自免費圖庫pixabay）

對此，莊男提出訴願，遭到駁回後，又提起了行政訴訟，要求撤銷汰除處分。莊男認為，事件發生後，他已經深刻檢討、反省，一時疏忽觸犯酒駕，但因為情節輕微，獲得緩起訴處分，後續也不會再犯。

莊男表示，他入伍服役19年，每年考績都是甲等，且也有被記功，從來沒有遲到、無故不到，再過8個月就能退伍，此次遭到汰除，等於沒辦法領到千萬終身俸。

高等法院責任為，莊男遭記2支大過，部隊進行人評會時，莊有到現場陳述意見，也有答辯、表示意見的機會，因此判處莊男敗訴。莊男不服，再度提起上訴。最高行政法院審理後則認定，懲處並無不當，因此判莊男敗訴，全案確定。

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