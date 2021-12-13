新北百貨、賣場打疫苗優惠總整理　送最高1300元抵用券

▲板橋大遠百設置接種站，吸引大批人潮。（圖／板橋大遠百、宏匯廣場提供，以下同）

記者蔡惠如／新北報導

繼遠東百貨、IKEA等疫苗接種站陸續開打後，位於新莊的宏匯廣場，今（12／13）也宣布將從12／17起一連三天，設置機動疫苗接種站，並祭出最高價值達1,300元抵用券，號召民眾前往施打，除增加疫苗接種普及率，也能順便賺優惠，而板橋大遠百接種服務仍持續提供中，施打後民眾也可兌換200元抵用券。

耶誕節腳步越來越近，許多民眾都想在雖莫與朋友相聚，或是前往拍照景點留念，為保護自己與他人，官方持續呼籲民眾前往施打疫苗，部分業者也祭出優惠，針對前往臨時接種站施打疫苗的消費者，能索取到小禮物，賣場也能吸引到人氣，互創雙贏。

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▲板橋大遠百12／8開放施打莫德納疫苗，人潮排長龍。

新北地區繼IKEA新莊店、板橋大遠百之後，位在新莊的宏匯廣場，也將在12／17至12／19三天下午14：00至20：00，設置機動疫苗接種站，前500名完成疫苗接種者，便贈送最高價值達1,300元的6種抵用券，包括美食抵用券100元、Adidas抵用券100元、YU LIVING抵用券100元、單車喜客抵用券100元、價值700元的VR虛擬實境遊樂園體驗券2張，與美麗庭園抵用券200元，以上均需消費滿額才可抵用。

▲宏匯廣場接種站從12／17起一連三天，並提供全數價值可達1300元的抵用券。（圖／記者姜國輝攝、宏匯廣場提供）

而板橋大遠百接種站則持續提供服務至明年1／2，服務時段從周一至周五14：00至18：00，周六、周日則分為14：00至17：00及18：00至20：00兩個時段，莫德納Moderna疫苗隨到隨打免預約。接種疫苗完成後，可再領200元抵用券和新北耶誕城桑塔熊專用口罩，抵用券包括100元百貨服飾名品券，特定櫃位單筆消費滿1,000元可抵用；100元指定主題餐飲券，指定餐飲單筆滿300元可抵用。

▲板橋大遠百民眾在施打後可領200元抵用券跟口罩小贈品。

IKEA新莊店12／14也提供隨到隨施打服務，前100民民眾施打完畢，可得到IKEA贈送的鯊魚口罩以及美食小站餐點一份。

民眾符合以下任一條件皆可施打莫德納疫苗，包括第一劑莫德納已間隔滿四周；完整施打兩劑已滿五個日曆月，欲施打第三劑者；尚未接種任何一劑新冠疫苗者；第一劑AZ滿8周，欲混打莫德納者。