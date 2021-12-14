台鐵EMU500過半車輛改造完成！一年來「故障率只減少1.47件」

▲台鐵全面檢修EMU500。（圖／台鐵）

記者李宜秦／台北報導

台鐵EMU500是車齡高達26年的老車，立委李昆澤上月18日指出，台鐵一年就發生五次冒煙或冒火的事件，台鐵局長杜微當時表示，將針對同車型的EMU500型進行特檢。台鐵局今日表示，已完成34組EMU500型列車的機電系統更新，明年底前可完成63組車輛改造，不過今年故障率僅比去年減少1.47件。

李昆澤上月在立法院交通委員會中表示，台鐵今年發生五次列車冒煙或冒火的事件，包括3月23日在台北站、4月11日中壢站、4月28日在冬山站往新馬站間、5月4日在松山站、11月18日彰化站2004次，擔心旅客對台鐵信心將崩盤。當時杜微承諾，將針對同車型的EMU500型進行特檢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鐵局今日發布新聞稿表示，107年開始辦理EMU500型電聯車機電系統更新案，預計將老舊的主變壓器、動力系統、輔助供電系統以及79芯車間控制跳線等，全部更新。

▲台鐵宣稱機電設施改造見成效，不過一年來故障件數卻減少不到2件。（圖／台鐵）

台鐵局表示，截至目前為止，已先後完成34組EMU500型列車的機電系統更新，經陸續投入營運後，所有編組皆運作正常，改善以往因系統零組件老舊所引起的故障，目前車輛故障率已由109年每百萬公里7.55件，降低至110年每百萬公里6.07件。

台鐵局表示，預計可於明年底前完成63組車輛改造，屆時將可再提升EMU500之可靠度與妥善率。台鐵局表示，EMU500自84年正式啟用，車齡已高達26年，因此相關機電系統日漸老化，車輛之可靠度有待提升。