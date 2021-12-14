台鐵今年故障逾341件　時力黨團轟：每天都出事不是錯覺

▲時代力量黨團舉行記者會。（圖／時代力量黨團提供）

記者呂晏慈／台北報導

針對台鐵近期各種事故不斷發生，時代力量立法院黨團14日上午舉行「台鐵事故不間斷，行車安全在哪裡」記者會，質疑今年至今已經累積341件「行車異常事故」，呼籲台鐵必需將事故通報在官網上留存並持續公開，事後配合鐵道局、運安會及局內的調查結果，再一一核對、公布異常事故的原因分析。

時代力量立委陳椒華表示，根據台鐵每月事故統計，在今年4月發生太魯閣出軌事故後，6月仍發生51件「行車異常事故」、7月52件、8月73件、9月也有46件，「關於異常事件的發生，已達每月平均每日2件甚至3件，台鐵每天都在出事，絕不是民眾的錯覺。」

時力立委王婉諭表示，台鐵不斷聲稱汰換掉號稱老舊又缺料的舊型車輛後，行車安全可以大幅提升，甚至在2020年至2026年，將以近1000億元台幣預算向韓國及日本等外國公司買入EMU900、EMU3000等新型列車，但台鐵的事故及異常事件仍然一再發生，讓人再度質疑台灣民眾賴以通勤的台鐵，以及鐵路運輸最基本的行車安全，根本尚未逐漸改善。

時力立委邱顯智表示，2019年和2020年仍有高達472件和436件故障，今年到10月前也已累計341件，12月3日406次普悠瑪號行經花蓮瑞穗站前，又因地上ATP感應故障而緊急剎車，台鐵對於 ATP 系統屢屢故障的官方說法是，這套系統從1995年就陸續建置，到現在保固期已經全部屆滿，但事實上，設備使用年限可以預期，但台鐵卻缺乏保固屆至前的規劃，凸顯台鐵「組織面」的人謀不臧。

邱顯智也質疑，台鐵欠缺正面回應「人」的問題，2009年開始的「環島鐵路整體系統安全提昇計畫」計畫曾爆發官員接受性招待、護航廠商的醜聞，層級甚至達副局長，然而判決系統中可查到類似的案例仍層出不窮，今年太魯閣號事件涉及主辦工程司護航廠商、隱瞞施工進度落後和監工不實的問題，就是另一個例子。