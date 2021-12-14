　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台鐵今年故障逾341件　時力黨團轟：每天都出事不是錯覺

▲▼ 時代力量立法院黨團14日上午舉行「台鐵事故不間斷，行車安全在哪裡」記者會。（圖／時代力量黨團提供）

▲時代力量黨團舉行記者會。（圖／時代力量黨團提供）

記者呂晏慈／台北報導

針對台鐵近期各種事故不斷發生，時代力量立法院黨團14日上午舉行「台鐵事故不間斷，行車安全在哪裡」記者會，質疑今年至今已經累積341件「行車異常事故」，呼籲台鐵必需將事故通報在官網上留存並持續公開，事後配合鐵道局、運安會及局內的調查結果，再一一核對、公布異常事故的原因分析。

時代力量立委陳椒華表示，根據台鐵每月事故統計，在今年4月發生太魯閣出軌事故後，6月仍發生51件「行車異常事故」、7月52件、8月73件、9月也有46件，「關於異常事件的發生，已達每月平均每日2件甚至3件，台鐵每天都在出事，絕不是民眾的錯覺。」

時力立委王婉諭表示，台鐵不斷聲稱汰換掉號稱老舊又缺料的舊型車輛後，行車安全可以大幅提升，甚至在2020年至2026年，將以近1000億元台幣預算向韓國及日本等外國公司買入EMU900、EMU3000等新型列車，但台鐵的事故及異常事件仍然一再發生，讓人再度質疑台灣民眾賴以通勤的台鐵，以及鐵路運輸最基本的行車安全，根本尚未逐漸改善。

時力立委邱顯智表示，2019年和2020年仍有高達472件和436件故障，今年到10月前也已累計341件，12月3日406次普悠瑪號行經花蓮瑞穗站前，又因地上ATP感應故障而緊急剎車，台鐵對於 ATP 系統屢屢故障的官方說法是，這套系統從1995年就陸續建置，到現在保固期已經全部屆滿，但事實上，設備使用年限可以預期，但台鐵卻缺乏保固屆至前的規劃，凸顯台鐵「組織面」的人謀不臧。

邱顯智也質疑，台鐵欠缺正面回應「人」的問題，2009年開始的「環島鐵路整體系統安全提昇計畫」計畫曾爆發官員接受性招待、護航廠商的醜聞，層級甚至達副局長，然而判決系統中可查到類似的案例仍層出不窮，今年太魯閣號事件涉及主辦工程司護航廠商、隱瞞施工進度落後和監工不實的問題，就是另一個例子。

►在家拍「慵懶美照」就靠它！

ET快訊
抽中爽賺12萬！　「這檔股票」湧31萬筆申購
澎恰恰收「刑事傳票」未現身！　債主夫妻怒了
好天氣剩3天　探13度時間出爐！1條件颱風北轉襲台
15歲兒限動「背景照」被疑港獨！　袁詠儀回應了
快訊／理科太太離婚　夫妻現身法院「畫面曝光」
蘋果iOS 15.2登場！　3大更新一次看
王思佳公開嗆「綠茶婊女星」！　賴薇如被點名反擊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

千字文「狠狠打臉國民黨！」　館長讚侯友宜超越藍綠：我只支持他

財經專家「四公投都同意股市跌勢多」：半導體發展會被打問號

台鐵今年故障逾341件　時力黨團轟：每天都出事不是錯覺

支持者連公投主文都沒讀過　民眾黨邀藍綠辯論：公投不該是藍綠對決

她分析侯友宜千字文「準備好選總統！」　周玉蔻幫腔：鬼扯、無料貨

「千字文」引黨內譁然　侯友宜：傳達讓人民作主的核心價值

國家人權館樹木遭「恐怖行刑」　陳椒華痛批：破壞歷史景觀

快訊／朱立倫回應侯友宜公投千字文　「在野黨有在野黨的天職」

特斯拉全球供應商董座表態　「絕對不同意」反萊豬公投！

何志偉邀蔣萬安辯論下戰帖　「是否同意重啟核四？」

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

戰鬥民族搶劫遇水逆？過程超落漆　打翻錢箱得手750元...逃跑還慘摔

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

KID甜蜜約會被偷拍：不能放過我嗎？　結局反轉…化身小美人魚超配合ＸＤ

郭雪芙剛演《華燈》「以為自己是兇手」　劉品言.張軒睿都曾自我懷疑「像新冠」XD

視覺錯亂！穿妄想T恤秒變大UU　心機偽裝升2cup...側面超平坦XD

哪裡痛？老公住院老婆借躺病床　他回位置見狀傻眼：辛苦了餒～

少女撿棉被踩破採光罩瞬間墜地　 重摔大喊「屁股好痛」痛苦不已　

魏如萱遇影子計劃忍不住「開車惹」　狂發魔性笑聲...喊話拍照的：濾鏡用起來

千字文「狠狠打臉國民黨！」　館長讚侯友宜超越藍綠：我只支持他

財經專家「四公投都同意股市跌勢多」：半導體發展會被打問號

台鐵今年故障逾341件　時力黨團轟：每天都出事不是錯覺

支持者連公投主文都沒讀過　民眾黨邀藍綠辯論：公投不該是藍綠對決

她分析侯友宜千字文「準備好選總統！」　周玉蔻幫腔：鬼扯、無料貨

「千字文」引黨內譁然　侯友宜：傳達讓人民作主的核心價值

國家人權館樹木遭「恐怖行刑」　陳椒華痛批：破壞歷史景觀

快訊／朱立倫回應侯友宜公投千字文　「在野黨有在野黨的天職」

特斯拉全球供應商董座表態　「絕對不同意」反萊豬公投！

何志偉邀蔣萬安辯論下戰帖　「是否同意重啟核四？」

臺中太陽神主場4連勝上半季亞軍　主題日票房創佳績

去完耶誕城「擁有2女友」　網見照片傻了！真相心疼反轉：我很愛她

吊繩突然斷裂！婚禮鞦韆變風火輪亂竄　新人從3.6公尺高重摔墜地

信用卡簽名欄空著會出事！老手曝超慘下場：被盜刷自己認賠

大田泰示確定離開火腿　年薪千萬轉戰橫濱DeNA

住宿餐飲業家數創5年新高　全國總計近17萬家「營業中」

宥勝耗時1年開箱「台中夢幻新家」！　臥室180度田園環景激美

盜墓者開挖土機取1100件古物　「龍泉官窯」密語露餡58人全落網

農委會五倍券加碼振興　滿千回饋農遊券888元

千字文「狠狠打臉國民黨！」　館長讚侯友宜超越藍綠：我只支持他

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

政治熱門新聞

蔣萬安支持度甩開陳時中　綠營有意拱謝震武對戰

侯友宜晚間扔公投震撼彈「風向亂爆」

1218公投懶人包10個QA秒懂怎麼投

國軍臂章有大中國思想？綠委籲改台灣黑熊

藍綠都圍剿！　侯友宜千字文挨批俗辣

央視稱台青年吃胖躲兵役！國防部回擊了

謝金河：公投否決美豬　「金融、股市負向壓力增」

公投不是圈叉題　侯友宜千字文反擊

陳玉珍4字成語評侯友宜千字文　無奈嘆「臨表涕泣、不知所云！」

蔡英文執政「綠能僅增1%、跳電4次」　國民黨：能源政策錯誤

侯友宜遭圍剿嘆「只想努力做事」　他：你的歲月靜好是有人負重前行

外交部證實：法國前議長戴扈傑將組團訪台

四大公投首次表態！　宋楚瑜推「一好三公道、食安最重要」　

農業博士「國民黨被豬農看破手腳」

更多熱門

相關新聞

國家人權館樹木遭「恐怖行刑」　陳椒華：破壞歷史景觀

國家人權館樹木遭「恐怖行刑」　陳椒華：破壞歷史景觀

時代力量立委陳椒華14日舉行記者會質疑，文化部所屬國家人權博物館在白色恐怖景美紀念園區進行景觀工程，竟然公然砍除、粗暴移植老樹，即便有護樹人士陳情，仍然「刀下不留情」，目前已經砍除24株、移植25棵，此舉恐破壞景美園區為紀念白色恐怖的歷史文化價值，呼籲應該暫緩施工、變更設計保留僅剩樹木、依法提報珍貴樹木與文化景觀。

板橋站號誌故障　6班車延誤51分

板橋站號誌故障　6班車延誤51分

搭台鐵最豪華列車再住台版迪士尼城堡

搭台鐵最豪華列車再住台版迪士尼城堡

給交通部與台南黃市長按一個讚

給交通部與台南黃市長按一個讚

普悠瑪號求償敗訴　交長支持台鐵再上訴

普悠瑪號求償敗訴　交長支持台鐵再上訴

關鍵字：

台鐵交通部陳椒華邱顯智王婉諭

讀者迴響

熱門新聞

高醫涉誤判超過200件毒品　害慘16起坐冤獄

這職業一夜情發生最高　半數搞上同事

即／桃園7歲女童「12F墜落」！送醫搶救亡

2劑AZ對Omicron保護力等於0！醫這樣說

蔣萬安支持度甩開陳時中　綠營有意拱謝震武對戰

3縣市大雨！雷伊估明轉中颱恐大迴轉　全台變天時間曝

住1年「頂樓露台樓中樓」　屋主超滿意1點

老公出軌妹妹　人妻竟願3人行

完成2次床戲！鄧佳華堅挺6小時拍完AV累癱

爭鮮「開幕即凍漲」　網卻嘆1現象=漲了

台版《華爾街之狼》賠掉5億身家　落魄現況曝

林秉樞劈腿禾馨護理師　逼診所內下跪

30年期成主流！房貸1000萬月繳34K

信義區貴婦棄老母　「在門口哭也拒見」

媽媽曝23歲女兒房間　5張照逼瘋萬人

更多

最夯影音

更多
社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾
戰鬥民族搶劫遇水逆？過程超落漆　打翻錢箱得手750元...逃跑還慘摔

戰鬥民族搶劫遇水逆？過程超落漆　打翻錢箱得手750元...逃跑還慘摔

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

KID甜蜜約會被偷拍：不能放過我嗎？　結局反轉…化身小美人魚超配合ＸＤ

KID甜蜜約會被偷拍：不能放過我嗎？　結局反轉…化身小美人魚超配合ＸＤ

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面