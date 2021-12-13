北北基宜4縣市豪雨特報　雷伊颱風最快今生成！2地區迎雨時間曝

▲受到東北季風影響今天北台灣全天溼冷。（圖／記者湯興漢攝）



記者許維寧／台北報導

今天（12/13）持續受東北季風影響，中央氣象局預報員陳伊秀說，今天北部、東北部整天濕涼，清晨中部以北到東北部、東部低溫僅有14至17度，南部、東南部則為18至19度。白天北部高溫不回升均在19至22度間，桃園以北到宜蘭則全天氣溫都在20度以下，但中南部影響甚小，高溫仍可來到25至27度間，但需留意早晚日夜溫差較大。

此外，陳伊秀也說，受到東北季風影響，迎風面桃園以北及東半部今天全天時不時有局部短暫雨，集中基隆北海岸、東北部、大台北山區則有局部大雨或豪雨發生機率，其他地區仍為多雲到晴。

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陳伊秀分析，明天週二（12/14）白天開始到週四（12/16）東北季風減弱，各地高溫逐日回升，北部明天白天高溫可來到22至24度間，週三、週四則約可回升至25度，中南部明天白天溫暖高溫即可來到26至27度，中南部溫暖的好天氣將持續到週五。

但預計週五（12/17）開始又會有一波東北季風南下，屆時東北季風再增強。陳伊秀說，週五開始至下週日（12/19）預計受東北季風影響，北部和東北部天氣再轉涼且有局部短暫雨。

▲菲律賓東方之熱帶低壓有機會生成為今年第22號颱風。（圖／氣象局提供）



但須留意的是，目前菲律賓東方海域已有一熱帶性低氣壓生成，陳伊秀說，該熱帶性低氣壓最快今天有機會生成為今年第22號颱風「雷伊」，生成後將持續往西預計週五至週六間可能行經南海，雖不會直接侵襲台灣，但週六至下週日左右雲系可能北上影響台灣，有機會為中部山區、南部地區帶來局部短暫雨，水氣多寡仍有變化，氣象局將持續觀察。

另外，陳伊秀也談到，預計該熱帶系統也可能助長東北季風帶來的冷空氣，預計週六開始北部低溫有機會下探15至16度，強度接近大陸冷氣團，但詳細情況仍要觀察。

▲氣象局針對北北基宜發布大雨跟豪雨特報。（圖／氣象局提供）

