高雄又+1！三井LaLaport確定落腳鳳山　砸100億打造4萬坪商場

▲三井LaLaport購物中心將落腳鳳山。（圖／高雄市政府提供）

記者賴文萱／高雄報導

台糖鳳山國泰重劃區地上權土地招標結果今（14）日出爐，三井集團確定通過評選標得4.3公頃土地，將投資100億在衛武營東側打造4萬坪結合購物、餐飲、娛樂一站式體驗的「LaLaport購物中心」，配合鳳山中城計畫，帶動東高雄休閒娛樂與觀光發展。

地主台糖公司說明，台糖為活化資產積極招商，這次攜手高市府成功引進國際知名外商投資，招標基地位於國泰重劃區，以台灣最大的國際級藝術表演中心衛武營為核心，結合鄰近建軍站藝術村、彩繪藝術，打造創新藝文中心、博物館、藝術市集等複合都市機能。後續將藉由捷運橘線、黃線發展TOD導向地方生活圈，為東高雄帶來商機與就業機會，進一步帶動週邊休閒生活機能及商旅觀光發展。

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▲三井集團確定通過評選標得4.3公頃土地，將投資100億在衛武營東側打造4萬坪結合購物、餐飲、娛樂一站式體驗的「LaLaport購物中心」。（圖／高雄市政府提供）

高雄市經發局長廖泰翔指出，市長陳其邁上任以來積極招商引資，除台積電、默克、英特格等半導體大廠紛紛加碼投資高雄，義联集團、富邦、三井以及明年改裝完成的SKM Park等百貨業者也都看好高雄陸續進駐，歡迎更多潛力廠商及跨國企業一起加入投資高雄隊，相信三井集團投資案將吸引更多企業投資高雄。

經發局表示，為促成開發投資，高雄市政府協助向三井說明土地管制分期分區開發、分割、規模及期限等規定，促使開發更具彈性，也透過都市計畫個案變更調整建蔽率與周邊商業區相近，增加廠商投資誘因，吸引廠商投資帶動高雄經濟發展，並與周邊衛武營國家藝術文化中心園區結合，互補其商業空間不足，將藝文產業與觀光休閒結合，成為東高雄藝文觀光休閒娛樂新據點。