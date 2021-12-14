德商台灣默克將投資高雄「金額超越過去」　陳其邁：下午就知道

▲德國默克集團將宣布投資高雄案。（示意圖／取自默克官網）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長陳其邁昨天爆料，14日將有非常大的半導體材料大廠將加碼投資高雄，而他今天就安排出席德國默克集團下午宣布大規模投資台灣計畫記者會。他上午受訪時被問默克集團將投資多少，他表示，由他們公司親自宣布會比較好，但投資金額也超過過去，詳細內容待廠商下午對外說明。

德國默克集團今天下午將舉辦記者會宣布大規模投資台灣計畫，推動電子科技產業蓬勃發展，除了台灣默克董事長李俊隆外，高雄市長陳其邁、經濟部次長陳正祺也將出席。

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

陳其邁上午出席活動前受訪表示，高雄市政府在不管是路科、橋科或者是中油高煉廠，對於做好整個半導體生態系的佈局，會提供單一窗口做最有效率的服務，來解決廠商在投資時所碰到的行政服務。

「我們今天是娶親」，陳其邁說，默克在半導體材料跟設備都是全球的技術領先廠商，未來供應台積電或者亞洲地區、國際半導體大廠，可以說是在基層材料非常重要的供應商，這個對高雄打造完整半導體的生態系非常重要。

陳其邁也透露，默克集團除了在2017年投資，去年11月也宣布加碼投資，這次算起來應該是第三次的再加碼，投資金額超過過去，詳細內容待廠商下午對外說明。

陳其邁強調，其實高雄跟默克往來非常密切，所以不管是經發局、副市長還有他，在投資建廠計畫都配合得非常順利，所以他認為在亞洲地區，高雄是默克的家，會和默克一起建構完整的半導體生態系，相信高雄是最好的合作夥伴。