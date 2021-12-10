　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

成功招商台積電到高雄設廠　她讚陳其邁了不起：讓各國流口水

▲▼高雄市政府與數位時代聯合舉辦的「亞灣創新 x 新創大南方」今在高雄展覽館開跑。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲王美花肯定陳其邁成功招商台積電到高雄設廠，是讓各國流口水、非常了不起的成就。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府與《數位時代》首度聯合舉辦「亞灣創新Χ新創大南方」展覽會，今（10）日起在高雄展覽館接連舉辦兩天。經濟部長王美花今天到場致詞時肯定市長陳其邁，成功招商台積電到高雄設廠，「這是讓各國流口水、非常了不起的成就，同時也將吸引更多半導體相關產業加碼投資高雄，這是高雄最好的時代。」

▲▼亞灣創新新創大南方。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼「亞灣創新Χ新創大南方」展覽會。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼亞灣創新新創大南方。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼亞灣創新新創大南方。（圖／記者賴文萱攝）

「新創大南方（Meet Greater South）」首度在高雄舉辦，高雄市長陳其邁、經濟部長王美花、《數位時代》榮譽發行人何飛鵬、AIT高雄分處長禹道瑞等多位貴賓今上午都應邀出席，在開幕儀式後更親自到各新創展館聽取簡報，了解各新創研發與應用成果，同時為展出的企業和新創團隊打氣，隨後一行人並親自體驗無人機、自駕車等最新載具，展現5G AIoT創新科技應用成果。

陳其邁在致詞特別指出，高雄除5G AIoT園區外，因在地有中鋼、中油、台電等石化鋼鐵業上游的龍頭老大，加速這些傳統產業的數位轉型也是重要任務，也因此逐一推動他們在亞灣成立5G AIoT推動辦公室，把轉型過程的困難挑戰轉化成機會，希望藉由外部新創公司的努力，以大帶小帶動傳統產業的轉型。

陳其邁舉他2018年到岡山一家螺絲工廠參訪經驗為例說，當時業者用顯微鏡做品管，但今年已驕傲說導入人工智慧，此外市府也與許多雲平台、系統整合及新創業者合作，提供數位轉型的解決方案，從AIoT到5G AIoT帶動整體鋼鐵、扣件、航太等產業轉型，「這裡有市場，市府將用最短的時間，提供最好的場域、資源和資金等方案，創業來高雄正對時。」

陳其邁也在會中宣傳高市府的「006688」租金優惠專案，強調亞灣辦公室一坪租金五百至七百，對比台北一坪四千，租金優惠算下來平均四折多，高雄擁有優異的環境且租金便宜，連蔡總統日前南下看到亞灣區無敵海景都大讚：「怎麼有那麼好的地方」。

他強調，在亞灣能連結機場到周遭的國家、連結公有雲到全世界藍海，「歡迎一起來亞灣打造高雄夢，讓我們從南方出發，迎接高雄時代的來臨。」他也當場向主辦單位喊話，盼接續每年都能在高雄舉辦「新創大南方」活動。

▲▼高雄市政府與數位時代聯合舉辦的「亞灣創新 x 新創大南方」今在高雄展覽館開跑。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲王美花指出「現在是新創來高雄創業最好的時機。」（圖／記者賴文萱翻攝）

「現在是新創來高雄創業最好的時機。」經濟部長王美花指出，台灣產業符合後疫情時代需求，讓全世界看見台灣製造業實力，帶動各行各業產業發展，她以日本將補助千億元台幣獎勵台積電投資為例，肯定陳市長成功招商台積電到高雄設廠，「這是讓各國流口水、非常了不起的成就，同時也將吸引更多半導體相關產業加碼投資高雄，這是高雄最好的時代。」

她也期許國營事業帶頭，不管在5G AIoT或節能減碳都要當領頭羊，引進軟體、新創產業投入研發創新技術。由於多達1,300多坪的亞灣新創園開幕就被新創廠商進駐幾乎全滿，她表示將擴大場域，讓軟硬體廠商及新創作出更好更活潑的應用，她更預期，「高雄將有全台最多的應用，讓台灣再往前邁進。」

▲▼高雄市政府與數位時代聯合舉辦的「亞灣創新 x 新創大南方」今在高雄展覽館開跑。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市政府與數位時代聯合舉辦的「亞灣創新 x 新創大南方」今在高雄展覽館開跑。（圖／記者賴文萱翻攝）

何飛鵬則說，「等了8年終於來了，沒想到現場比台北還熱鬧。」他表示，8年前Meet Taipei在台北打造時就覺得類似創新創業活動應在南台灣高雄舉辦「Meet South大南方」，高度肯定陳市長上任把台積電引到高雄，後續將帶來整個產業鏈，讓高雄從傳統重化工業轉型高科技，更讓「Meet South大南方」活動成真，他鼓勵年輕人應該投入創新創業，「現在正是最好的時代。」

高市府經發局長廖泰翔今也與《數位時代》總主筆王志仁主持「大南方跨界對談」，與阿物科技創辦人林思吾、飛輪電商創辦人賴勇全、凱鈿行動科技創辦人蘇柏州等創業先驅，分享大南方創業生態的現在與未來，他也向現場創業家喊話說，高雄有資源、有空間、有多元產業作為後盾，期盼高雄創新產業群聚的能量將成為新創生態圈的新模式，市府會全力幫助新創團隊解決創業過程的問題與難關。

廖泰翔更強調，陳市長已指示未來5G AIoT與半導體產業將是高雄發展的雙主軸，市府密切與中央合作加速推動雙主軸相關計畫，並與中油、中鋼、台電、港埠公司等國營企業，以及AWS、微軟、CISCO、HTC等國際大廠合作，透過以大帶小扶植新創團隊發展，「未來將從上游研發設計到下游製造提供一條龍服務，市府秉持緊緊緊效率提供最好的服務，歡迎各界在高雄創業、投資高雄。」

►用「蜂王乳」讓肌膚Q彈！激殺價超乎你的想像

ET快訊
男歌手驚傳罹骨髓癌失聯！　友：突找不到人
凌晨1點到家「兒留超暖字條」　單親媽哽咽：對不起沒能陪你
他躺馬路上　突遭「轎車輾過」慘死！女駕駛GG了
獨／又現熊蹤！破百公斤「台灣黑熊」爬上松樹休息　畫面曝光
都快2022！110年度國營事業預算今才三讀　游錫堃道歉了
「尼加拉瓜公園」斷交後改名？　地方民眾一面倒怒噴
男友幫同事買衛生棉！妹子起疑了　「購物清單」抓包：有過夜

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

都快2022！110年度國營事業預算今才三讀　游錫堃道歉：非常羞愧

成功招商台積電到高雄設廠　她讚陳其邁了不起：讓各國流口水

要侯友宜3天內對公投表態！　國民黨代表連署擬祭出黨紀處分

唐鳳出席美民主峰會　肯定「318學運」奠定台灣政治改革基礎

外交部譴責中國施壓立陶宛　籲立即停止報復性貿易措施

斷交早注定？　林俊憲曝關鍵：尼需中支持「我們做自己就好」

譴責中方惡意挖邦交國　民進黨：朱立倫應向北京表達抗議

快訊／預算都快變決算！　立法院三讀「5兆」110年度國營事業預算

譴責中共導致台尼斷交　民進黨籲朱立倫：海峽論壇期間表達抗議

朱立倫遺憾中國打壓　前外交官酸：明天出席海峽論壇記得譴責中共

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動

汽車升降機故障急墜！秒變大怒神　男女連人帶車「1F➝B2」重摔受傷

視覺錯亂！穿妄想T恤秒變大UU　心機偽裝升2cup...側面超平坦XD

17歲正妹「蚊子當寵物」幫取名 露白皙美腿餵食...享受鮮血大餐

王少偉爆戀上「性學博士」許藍方！ 親曝兩人關係…鬆口認：她不一樣

都快2022！110年度國營事業預算今才三讀　游錫堃道歉：非常羞愧

成功招商台積電到高雄設廠　她讚陳其邁了不起：讓各國流口水

要侯友宜3天內對公投表態！　國民黨代表連署擬祭出黨紀處分

唐鳳出席美民主峰會　肯定「318學運」奠定台灣政治改革基礎

外交部譴責中國施壓立陶宛　籲立即停止報復性貿易措施

斷交早注定？　林俊憲曝關鍵：尼需中支持「我們做自己就好」

譴責中方惡意挖邦交國　民進黨：朱立倫應向北京表達抗議

快訊／預算都快變決算！　立法院三讀「5兆」110年度國營事業預算

譴責中共導致台尼斷交　民進黨籲朱立倫：海峽論壇期間表達抗議

朱立倫遺憾中國打壓　前外交官酸：明天出席海峽論壇記得譴責中共

傅子純「公主抱」遮重點部位　泡溫泉戲光上身露腿毛　

3人帶妹離開酒店...上小黃被按喇叭爆口角　他慘被4人包夾圍毆

萌萌水獺突發狂攻擊！他被圍攻10秒差點沒命　專家曝相遇避免1動作

200元鹹粥遭刷負評！女星開炮網友「該被留一星的是你」：剛好而已

五堅情雄蛋秒殺…粉卻喊「抵制羅志祥」　黃偉晉親發聲喊話了

新北耶誕城明晚登場！高爾宣、韋禮安頂寒風接力彩排　粉絲high翻

男歌手驚傳罹骨髓癌失聯！　化療1年常現副作用…友：突找不到人

繩索救援賽交流賽　吸引全國繩索救援精英隊伍齊聚府城

前兄弟米蘭達奪韓職MVP　再抱走投手金手套大獎

被女兒問家族遺傳疾病…小S罕見「公開病史」！網笑炸：病得不輕

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

政治熱門新聞

快訊／新北+1耶誕城恐停辦？　侯友宜：若有必要以防疫為主

尼加拉瓜駐台大使是24歲銘傳正妹！　曾掀台灣網友暴動

實驗室確診女北市足跡曝！曾搭公車306、藍21　黃珊珊：坐板南線頻率高

錯失攔毒時機！女研究員發病後離職　拖13天才自篩陽性

快訊／實驗室女新北足跡曝光　7-11、家樂福、康是美

中研院女確診趴趴走　北市422人受影響、2人有症狀

獨／多天本土+0破功！　北市南港P3實驗室1人員「實驗時染疫」

快訊／新北匡列44人居家隔離　PCR結果出爐　

快訊／中研院爆確診！2人有症狀送採檢　黃珊珊曝：都是陰性

快訊／北跨年是否續辦？柯文哲：這2、3天有不明個案就停

快訊／北市匡列94人居家隔離　80人PCR全陰性

獨／中研院確診女足跡　曾造訪汐止、信義區知名手搖飲

快訊／尼國閃電斷交！台灣只剩14邦交國　名單一次看

女研究員染疫！匡列94人居隔、328人自我監測　2人有症狀急送醫

更多熱門

相關新聞

實驗室女確診　陳其邁：Ct值屬新感染

實驗室女確診　陳其邁：Ct值屬新感染

南港中研院P3實驗室一名已離職的職員，因在做新冠肺炎實驗時不慎染疫確診，使多天「本土+0」破功。高雄市長陳其邁今（10）日表示，以她發病的Ct值來看應該是屬於新的感染，只要能夠擴大匡列、精準疫調，就可以把風險限定在一定範圍裡面。

公投倒數9天！　民進黨串連22縣市宣講公投

公投倒數9天！　民進黨串連22縣市宣講公投

抗通膨「經濟部二面向穩物價！」　查訪民生品、餐飲業漲價潮

抗通膨「經濟部二面向穩物價！」　查訪民生品、餐飲業漲價潮

公投倒數10天　陳其邁一早站路口宣傳

公投倒數10天　陳其邁一早站路口宣傳

街頭有人喊支持民進黨要投4個同意　陳其邁回應

街頭有人喊支持民進黨要投4個同意　陳其邁回應

關鍵字：

王美花陳其邁

讀者迴響

熱門新聞

快訊／許瑋甯宣布和邱澤結婚！

邱澤、許瑋甯3天前登記「證婚人是超大咖女神」

快訊／閨蜜許瑋甯閃嫁前男友邱澤澤　楊丞琳說話了

鄧佳華女優「腰彎撿手機」藏不住了

邱澤閃婚「邱鋒澤私訊被灌爆」傻眼：我早結婚了

邱澤許瑋甯「深情對望」親密畫面曝！曖昧6個月結婚

許瑋甯嫁邱澤「舊愛阮經天發聲了」！

說斷就斷、分手後最絕情的3大星座

時空穿越者困2021　預言12月有2大事

嘉義高二弟擺攤養家…鳳梨一聽開車尋人「用新台幣下架」

邱澤經紀人證：許瑋甯已是邱太太

99％人都錯！她揭便利貼正確用法　網跪了

跟誰斷交「台灣就完了」？　鄉民秒選這國：面子最大

這科系「最沒前途」卻一堆人讀？　鄉民秒認同：超奴

快訊／尼加拉瓜宣布：與台灣斷交

更多

最夯影音

更多
台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快
吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面