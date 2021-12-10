成功招商台積電到高雄設廠　她讚陳其邁了不起：讓各國流口水

▲王美花肯定陳其邁成功招商台積電到高雄設廠，是讓各國流口水、非常了不起的成就。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府與《數位時代》首度聯合舉辦「亞灣創新Χ新創大南方」展覽會，今（10）日起在高雄展覽館接連舉辦兩天。經濟部長王美花今天到場致詞時肯定市長陳其邁，成功招商台積電到高雄設廠，「這是讓各國流口水、非常了不起的成就，同時也將吸引更多半導體相關產業加碼投資高雄，這是高雄最好的時代。」

▲▼「亞灣創新Χ新創大南方」展覽會。（圖／記者賴文萱攝）

「新創大南方（Meet Greater South）」首度在高雄舉辦，高雄市長陳其邁、經濟部長王美花、《數位時代》榮譽發行人何飛鵬、AIT高雄分處長禹道瑞等多位貴賓今上午都應邀出席，在開幕儀式後更親自到各新創展館聽取簡報，了解各新創研發與應用成果，同時為展出的企業和新創團隊打氣，隨後一行人並親自體驗無人機、自駕車等最新載具，展現5G AIoT創新科技應用成果。

陳其邁在致詞特別指出，高雄除5G AIoT園區外，因在地有中鋼、中油、台電等石化鋼鐵業上游的龍頭老大，加速這些傳統產業的數位轉型也是重要任務，也因此逐一推動他們在亞灣成立5G AIoT推動辦公室，把轉型過程的困難挑戰轉化成機會，希望藉由外部新創公司的努力，以大帶小帶動傳統產業的轉型。

陳其邁舉他2018年到岡山一家螺絲工廠參訪經驗為例說，當時業者用顯微鏡做品管，但今年已驕傲說導入人工智慧，此外市府也與許多雲平台、系統整合及新創業者合作，提供數位轉型的解決方案，從AIoT到5G AIoT帶動整體鋼鐵、扣件、航太等產業轉型，「這裡有市場，市府將用最短的時間，提供最好的場域、資源和資金等方案，創業來高雄正對時。」

陳其邁也在會中宣傳高市府的「006688」租金優惠專案，強調亞灣辦公室一坪租金五百至七百，對比台北一坪四千，租金優惠算下來平均四折多，高雄擁有優異的環境且租金便宜，連蔡總統日前南下看到亞灣區無敵海景都大讚：「怎麼有那麼好的地方」。

他強調，在亞灣能連結機場到周遭的國家、連結公有雲到全世界藍海，「歡迎一起來亞灣打造高雄夢，讓我們從南方出發，迎接高雄時代的來臨。」他也當場向主辦單位喊話，盼接續每年都能在高雄舉辦「新創大南方」活動。





▲王美花指出「現在是新創來高雄創業最好的時機。」（圖／記者賴文萱翻攝）

「現在是新創來高雄創業最好的時機。」經濟部長王美花指出，台灣產業符合後疫情時代需求，讓全世界看見台灣製造業實力，帶動各行各業產業發展，她以日本將補助千億元台幣獎勵台積電投資為例，肯定陳市長成功招商台積電到高雄設廠，「這是讓各國流口水、非常了不起的成就，同時也將吸引更多半導體相關產業加碼投資高雄，這是高雄最好的時代。」

她也期許國營事業帶頭，不管在5G AIoT或節能減碳都要當領頭羊，引進軟體、新創產業投入研發創新技術。由於多達1,300多坪的亞灣新創園開幕就被新創廠商進駐幾乎全滿，她表示將擴大場域，讓軟硬體廠商及新創作出更好更活潑的應用，她更預期，「高雄將有全台最多的應用，讓台灣再往前邁進。」

▲高雄市政府與數位時代聯合舉辦的「亞灣創新 x 新創大南方」今在高雄展覽館開跑。（圖／記者賴文萱翻攝）

何飛鵬則說，「等了8年終於來了，沒想到現場比台北還熱鬧。」他表示，8年前Meet Taipei在台北打造時就覺得類似創新創業活動應在南台灣高雄舉辦「Meet South大南方」，高度肯定陳市長上任把台積電引到高雄，後續將帶來整個產業鏈，讓高雄從傳統重化工業轉型高科技，更讓「Meet South大南方」活動成真，他鼓勵年輕人應該投入創新創業，「現在正是最好的時代。」

高市府經發局長廖泰翔今也與《數位時代》總主筆王志仁主持「大南方跨界對談」，與阿物科技創辦人林思吾、飛輪電商創辦人賴勇全、凱鈿行動科技創辦人蘇柏州等創業先驅，分享大南方創業生態的現在與未來，他也向現場創業家喊話說，高雄有資源、有空間、有多元產業作為後盾，期盼高雄創新產業群聚的能量將成為新創生態圈的新模式，市府會全力幫助新創團隊解決創業過程的問題與難關。

廖泰翔更強調，陳市長已指示未來5G AIoT與半導體產業將是高雄發展的雙主軸，市府密切與中央合作加速推動雙主軸相關計畫，並與中油、中鋼、台電、港埠公司等國營企業，以及AWS、微軟、CISCO、HTC等國際大廠合作，透過以大帶小扶植新創團隊發展，「未來將從上游研發設計到下游製造提供一條龍服務，市府秉持緊緊緊效率提供最好的服務，歡迎各界在高雄創業、投資高雄。」