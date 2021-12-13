美國學校遭威脅開槍掃射　14歲少年：帳號被盜...警追出3國IP位置

記者黃宥寧／台北報導

台北美國學校美國籍學生遭不明人士盜用社群軟體Snapchat帳號，留下「I hate Niggers I’m shooting up my school tomorrow…」（我討厭黑人，明天要到學校開槍）。遭盜用14歲少年與家長赴警局說明，表示並未登入，是遭盜用，同時也提告妨害電腦罪。對此，士林分局表示，調閱IP來自美國、埃及、印度，另有關貼文恐嚇及妨害電腦使用部分，已報請士林地方檢察署指揮偵辦。

▲台北美國學校遭恐嚇開槍。（圖／記者游宗樺攝）

士林分局指出，有關台北美國學校報案，有名男子在網路社群發表有關對師生不利等言論，分局接獲報案後，立即組成專案小組，擴大追查涉嫌人身分，目前也全面提升警戒，除了與美國學校方面建立即時聯繫機制外，也加強轄區治安及美國學校周邊安全維護工作，包括編排專責警力守望勤務及增加巡邏密度，尤其著重於上、下學時段學生教師安全維護，防止任何危安事件發生。

▼士林分局分局長吳慶鴻（右）赴美國學校拜會總校長 ，告知警力派遣狀況。（圖／記者黃宥寧翻攝）

12日晚間9時許家住信義區就讀美國學校的14歲少年，經校方通知後，赴住家臨近的三張犁派出所說明，少年表示手機跳出訊息，社群軟體「Snapchat」顯示登入，發現自已遭盜用發文寫下「I hate Niggers I’m shooting up my school tomorrow」（我討厭黑人，明天要到學校開槍），甚至用「Niggers」（黑鬼是對黑人種族的歧視用語，尤其是針對非裔美國人），文末警告所有人千萬別到學校。

對此，士林分局分局長吳慶鴻也在13日上午拜會台北美國學校總校長，告知本分局警力部署概況，並協調該校配合警方維安作為，以確保校園師生安全。另有關貼文恐嚇及妨害電腦使用部分，也已報請士林地方檢察署指揮偵辦，目前正積極偵辦中。

最後警方呼籲，無論是以何種形式，如寄件、留言、在公共場合宣告甚至是在社群網站發文，只要內容涉及威脅大眾生命安全，並且已造成大家因此感到恐懼，即構成犯罪，切勿以身試法。