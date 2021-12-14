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警告北約勢力擃張　俄羅斯揚言在歐洲部署「中程核飛彈」

▲▼俄軍方23日首次對外公開9M729導彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄軍方對外公開9M729導彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯與歐美各國關係處於冷戰結束30年以來最緊張時期，俄國認為北大西洋公約組織（NATO）有意在歐洲部署中程核飛彈的計畫，因此俄羅斯外交部副部長表示，這可能迫使俄國採取相同手段回應。

根據《路透社》報導，俄國副外交部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）表示，如果NATO拒絕與俄羅斯交涉「中程核飛彈條約」（INF Treaty），雙邊在政治和外交解決途徑上缺乏進展，將導致俄國被迫採取軍事行動回應，也就是說，俄羅斯可能在歐洲部署中程核飛彈。

INF條約簽訂於冷戰時期，宗旨在於限制製造或發展射程介於500到5500公里之間的核武、陸基彈道飛彈與巡弋飛彈，自1987年起被視為保障歐洲安全的基石。美國指責俄羅斯自行開發9M729導彈違反條約，因此於2019年2月正式退出INF；俄羅斯總統普丁堅稱這款戰備並未違反INF，並於同年7月正式簽署法案退出。

近來俄國正要求西方作出安全保證，同時美國和其盟邦認為俄國可能會入侵烏克蘭，因此警告莫斯科撤回集結在烏俄交界的軍隊。

奧地利因斯布魯克大學（University of Innsbruck）政治學教授曼戈特（Gerhard Mangott）表示，若俄羅斯是認真的，「這就是莫斯科對北約發出的最後信號，也就是應立即與俄羅斯展開談判，若不這麼做，就會看到俄國在極西邊界部署9M729導彈。」

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