俄邊境增兵達12萬人　烏克蘭情報部門：可能1月底或2月初入侵

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）巡視烏俄邊境部隊。（圖／路透）

實習記者廖翊慈／綜合報導

烏克蘭國防部表示，最新軍事評估顯示，俄羅斯在烏克蘭周圍部署了大約12萬名士兵，並且他們收集情報的行動越來越頻繁。烏克蘭國防情報部門負責人凱里洛·布達諾夫將軍表示，「俄羅斯很有可能正準備在1月底或2月初入侵烏克蘭。」

根據《軍事時報》報導，8日更新的評估顯示，12萬兵力包括約9萬8000名地面部隊和約2萬2000名海空軍部隊。烏克蘭國防部表示，「俄羅斯在兩國的邊界進行了 2500次不同規模的軍事演習，包括今年的一系列戰略進攻演習，造成國內外局勢緊張。」官員補充，俄羅斯甚至將伊斯坎德（Iskander）短程彈道導彈系統、坦克和其他裝甲車等武器，留在烏克蘭邊境附近。

▲烏克蘭國家邊防局的士兵正在該國和白俄羅斯的邊境列隊佈署。（圖／達志影像／美聯社）

報導引述，烏克蘭表示，頓內次克和盧干斯克地區截至12月2日，今年共記錄到2369次砲擊，造成65名士兵死亡、263人受傷。俄羅斯官員否認有任何入侵烏克蘭的意圖，並聲稱是烏克蘭在製造麻煩。

報導提及，美國總統拜登向烏克蘭承諾，如果發生軍事入侵，美國將對俄羅斯總統做出強烈回應，「我說得很清楚，如果他真的入侵了烏克蘭，後果很嚴重，將會出現他從未見過的經濟後果。」

據悉，拜登將於9日與烏克蘭總統澤倫斯基會談，討論如何應對俄羅斯在烏克蘭邊境的軍事行動。