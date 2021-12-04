購「俄製飛彈」恐遭美制裁　印度：自主決定武器採購

▲印度將購買俄羅斯S-400飛彈系統，有可能遭到美國制裁。（圖／路透社）



中央社記者林行健新德里3日專電

在印度恐因向俄羅斯採購S-400防空飛彈系統而可能被美國制裁之際，印度國防部3日強調，政府可基於安全需要自主決定武器採購案。

印度國防部副部長巴特（Ajay Bhatt）今天在回應下議院議員提問的書面答覆中說，印度政府在2018年10月5日與俄羅斯簽約採購S-400防空飛彈系統，而政府「也很清楚外部情勢可能對國防器材採購造成的衝擊。」

這份書面答覆強調：「政府是根據威脅感知、作戰及技術等面向作出主權決定，以確保三軍處於備戰狀態，因應各種安全挑戰。武器的交付是依合約時程進行。」

巴特並說，S-400防空飛彈系統能為印度提供持續及有效的大範圍空防能力。

書面答覆沒有點名任何國家，也沒有提到這是回應議員的什麼問題。但俄羅斯於11月上旬開始交付S-400防空飛彈系統給印度，當時有國際媒體報導，印度可能因向俄羅斯採購武器而被美國制裁。

印度媒體報導，S-400是俄羅斯生產的第3代地對空導彈系統，幾乎具備全空域防禦能力，打擊各種空中目標，包括無人機、飛彈、火箭及戰鬥機。

相關報導稱，中國本在中印爭議就邊界部署了S-400防空飛彈系統，對印度空軍造成很大的壓力，因此印度也將把新購的S-400防空飛彈系統設置在邊境地區，回應中國的威脅。

印度與美國存有「全面戰略夥伴關係」，同時也是俄羅斯的「特殊戰略夥伴」；俄羅斯總統蒲亭訂於12月6日訪問新德里，並與印度總理莫迪舉行第21屆印度-俄羅斯峰會。

早於冷戰時期開始，印度就已與當時的蘇維埃聯邦維持著密切的軍事關係。根據俄羅斯駐印度大使館網站，印度外購的軍事設備與技術有6成來自俄羅斯。

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