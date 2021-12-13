台南市出租套房凌晨火警　17承租戶19人驚恐逃生

▲台南市北區南園街一棟4樓出租套房大樓凌晨傳出火警，大樓內承租房客聞到濃煙，在睡夢中驚醒逃生，台南市消防局據報出動防人車馳抵出水搶救。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市北區南園街一棟4樓出租套房大樓，13日凌晨傳出火警，大樓內承租房客聞到濃煙，在睡夢中驚醒逃生，台南市消防局據報出動防人車馳抵出水搶救，火勢約在20分鐘後控制，消防人員逐層清點，救出3名男子逃生，消防人員並與房東確認，承租17戶之19名房客都安全疏散，起火原因及財物損失由消防局調查中。

台南市消防局119勤務中心於13日凌晨0時54分許接報，台南市北區南園街出租套房起火，2樓竄出明火，119馬上出動公園、中正、和緯、東門等消防分隊及第六大隊前往搶救。

消防人員到場後，見2樓有明火竄出，馬上接駁水線射水搶救滅火，火勢約在20分鐘後控制。林姓男承租戶說，起火的是他2樓房內，他放置衣服的地方突然起火，他趕快跑下樓。現場其他房客表示，是聞到火燒濃煙，連忙呼叫其他房客下樓。

火勢控制後，消防人員擔心整棟4樓還有人沒有下樓，向房東取得各房間鑰匙，逐一打開房間清查，先後從2樓帶下2名男房客，3樓帶下1名男房客，3人都沒有大礙。最後並和房東確認， 承租17戶19名男女房客都已安全疏散。目前起火原因及財物損失由消防局調查中。