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年輕人不生育10大原因曝光　第二名是「低薪養不起小孩」

▲（圖／記者姜國輝攝）

▲美國中情局（CIA）公布2021年全球總合生育率預測報告，台灣的生育率全球倒數第一。（圖／記者姜國輝攝）

記者柯沛辰／綜合報導

少子化已成國安問題，中華民國生育醫學會公布網路調查，列出年輕人不想生小孩的10大原因，其中「買不起房，沒辦法給孩子一個家」位居第一名，其次是「低薪養不起小孩」，第三名則是「社會、職場對孕婦不友善」。調查一出，引發PTT網友熱議，不少人紛紛回文表示認同。

台灣2020年出現「生死交叉」，新生兒人數僅16.5萬人，創下史上新低，也首度被死亡人數17.3萬人超越，至今每個月的人數變化趨勢大多呈現「生不如死」，人口成長不容樂觀。中華民國生育醫學會為了尋找原因，委託網路溫度計進行大數據分析，統計各大新聞、社群平台、討論區及論壇等上萬個網站，調查「不想生小孩的十大原因」，排行如下：

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一、買不起房不能給孩子一個家（聲量25,139）

二、低薪養不起小孩（聲量21,663）

三、社會、職場對孕婦不友善（聲量4,373）

四、沒時間照顧小孩（聲量3,381）

五、考量身體健康狀況（聲量3,141）

六、生育津貼補助太少（聲量1,115）

七、不喜歡小孩（聲量821）

八、享受兩人世界（聲量782）

九、更重視自己的工作（聲量671）

十、找不到安心的保母、幼兒園（聲量554）

調查出爐後，引發PTT網友熱議。一名26歲女網友回文透露，她現在擔任公職，蠻願意生小孩，以前就想好未來要生2個孩子，也有一個預計會結婚的男友，但現在情況可能是「只生一個」或「乾脆不生了」，因為她稍微算了一下，買完房子又養孩子，可能會淪為「月光族」無法存錢，再者她也不是養兒防老、要求孩子回饋的人，所以還是希望存夠退休金。

女網友認為，一定要買房，她才敢放心生小孩，因為過去大學到現在都是租房子，真的很不自由，連想裝個櫃子或掛鉤都不太敢，畢竟房子不是她的，更何況她如果現在不買房，以後小孩也買不起，「我不希望小孩長大要跟我煩惱一樣的事情，但現在正常三房+車位，連中古屋都要千萬元起跳。」

▲（圖／記者季相儒攝）

女網友指出，她相信科技業、金融業真的很多人年收上百、上千萬，現實也有許多少年幣神、少年股神，但她不是那些產業的人，也沒參與到這些投資，「純粹以一個路上打一拳都是我這種普通人的角度來看，房價就是少子化的原因沒錯」，更何況她現在還沒買到房子，而且房價還在漲，「把我養小孩的扣打（額度）吃掉了」。

女網友說，或許有人會說「可以找有錢人結婚」、「找有房的人結婚」，但如果有這麼簡單，政府乾脆替年收超過百萬的人一人發一個配偶就好，哪會有這麼多單身男女？不過，畢竟另一半是自己選的，「我也接受自己未來可能因為收入問題買不起房、沒辦法有後代的事實，對我來說，房價飆漲就是我無法生小孩的原因。」

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