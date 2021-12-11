台積電員工不用教召？　其實這些職業可以依法跳過！

▲新式教召時間延長至14天。（圖／國防部發言人）

記者陳俐潔／綜合報導

國防部將於明年試行新式教召，原為2年1訓、5到7天，明年將增加為1年1訓、召訓14天，志願參加第5次以上教召者，每次將加發召集獎金。但仍有許多網友擔心教召耽誤工作，有網友在PTT八卦版討論「我朋友說在台積電上班就不用教召，真的假的？」

發文的網友表示，「我朋友說在台積電上班就不用教召，真的假的？不知道是巧合還是怎樣，剛好認識在台積電上班的，真的教召都會跳過，或者公司擋掉，有人在台積電上班，被教召嗎？」此篇文長引起熱烈討論後遭刪除，但有網友提到，「台積電當然不用教召，還有很多科技業都不用教召好嗎？」也有教召經驗的網友提出，「以前在台積電時有被教召過啊，可以一整個禮拜正常作息不用on call簡直天堂」。

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其實，根據《兵役法》第41條第二項規定，現任國防工業之專門技術員工、任教於高級中等以下學校（含專科學校5年制前3年）1年以上之現職專任教師，以及患病經證明不堪負作戰任務者等，經審查核定得予緩召。

其中提到的「國防工業」種類如下：一、國防部及所屬機關直接經辦之軍需工業。二、國防部軍需工業動員計畫中之公民營工業。三、承攬國防部及所屬機關軍事工程之公民營工業。四、維持國防所需之動力機構。五、維持國防所需之資源開發、提鍊機構。六、國防及民生所需之重要給水機構。七、全民防衛動員所需戰時重要生產事業。

對此，《自由時報》詢問台積電公關，對方鄭重澄清「台積公司並無員工可跳過教召之事」。並表示依《國防工業緩召機構實施規定》，企業若有必要得依規定辦理緩召事宜」。

▼若網友想知道自己是否被教召，可以到《後備軍人網路服務台》查詢看看。