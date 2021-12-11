遭鄰居2度偷拍洗澡！　妙齡女憂自動備份外流失眠憂鬱求償30萬

▲高雄一名陳姓女子去年3月在租屋處洗澡時，慘被男租客偷拍，怒求償30萬元卻吞敗。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）



記者林冠吟／高雄報導

高雄一名陳姓女子去年3月在租屋處洗澡時，抬頭驚見同是租客的陳姓男子拿著iPhone正在偷拍她洗澡，讓她事後身心受創，更患有失眠、憂鬱症等精神疾病，怒告陳姓男子求償30萬元。一審，法院判陳姓男子須賠償陳女20萬元，陳女不服，認為偷拍片被備份到雲端仍有流出風險，上訴二審；高雄地院審理後，駁回陳女上訴，維持原判，全案定讞。

陳姓女子去年3月在租屋處洗澡時，卻驚見浴室窗戶出現一支iPhone，驚覺有人偷拍，偷拍的人還是同為租客的陳姓男子，短短一個月內就被偷拍2次，讓她相當崩潰，事後還因此患有失眠和憂鬱症，怒向陳男求償30萬元。

一審，陳男則向法官辯稱事發後他也已經易科罰金服刑完畢，還因此失去工作也搬出該處，認為陳女求償金額過高，要求駁回陳女之訴，不過高雄簡易庭審理後指出，陳女因受到此次事件影響，隨時擔心備份到雲端相簿的檔案有可能會外流，而屢屢搬遷租處，更深受失眠、焦慮與憂鬱等影響，判陳男需賠償陳女20萬元，但陳女不服，上訴二審。

陳女主張，陳男偷拍後相片影片就已自動上傳到雲端相簿，即便員警已替她刪掉檔案，但恐仍有流出風險，並不會因檔案刪除而消失，主張陳男仍應賠償她30萬元。

但高雄地院審理後指出，原審法官已將偷拍檔案自動備份到雲端相簿中，在未查獲期間陳男亦可能將偷拍檔案轉移到他處，讓外流風險升高，而陳女所擔憂偷拍檔案不會因檔案刪除而消失等情形考量進去，判陳男須賠償20萬元無誤，駁回陳女上訴，維持原判，全案定讞。