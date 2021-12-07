中共中央召開黨外人士座談會　習近平盼「肝膽相照攜手前行」

▲中共中央於中南海舉行黨外人士座談會。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

中共中央2日在中南海召開黨外人士座談會，由總書記習近平主持，政治局7常委中的李克強、汪洋、王滬寧及韓正皆與會。參加座談的黨派則有民革、民盟、民建、民進、農工黨、致公黨、九三學社、台盟、全國工商聯及無黨派人士。會上由李克強匯報2021年經濟工作情況及2022年工作展望，並由習近平發表致詞。

▲中共中央總書記近平。（圖／翻攝央視）

習近平表示，今年是黨和國家歷史上具有里程碑意義的一年，面對複雜嚴峻的國內外形勢，中共中央堅持統籌國內國際兩個大局，堅持穩中求進工作總基調，統籌疫情防控和經濟社會發展，加快構建新發展格局，強化宏觀政策跨週期調節，著力促進經濟持續健康發展、深化改革開放創新，經濟發展成就顯著。

▲中共中央政治局常委、大陸國務院總裡李克強。（圖／翻攝央視）

習近平指出，明（2022）年將召開中共二十大，這是黨和國家政治生活中的一件大事，「當前，國內外經濟形勢依然複雜。要堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，全面深化改革開放，推動高質量發展，統籌疫情防控和經濟社會發展，統籌發展和安全，持續改善民生，保持社會大局穩定，迎接中共二十大勝利召開。」

習近平致詞時提出3點希望，包括希望大家深入學習領會中共十九屆六中全會精神，始終同中共中央保持高度一致，緊密聯繫工作實際，把學習成果運用到參政履職實踐；希望大家把思想認識統一到中共中央關於國內國際經濟形勢的科學判斷上來，把工作重點聚焦到中共中央決策部署上來，深入調查研究，積極建言獻策，加強民主監督，推動政策落地落細落實；希望大家及時把握廣大成員和所聯繫群眾的思想動態，主動開展針對性政策解讀和思想引導工作。

習近平強調，要穩妥有序推進民主黨派、工商聯換屆工作，選好配強中央和省級組織新一屆領導班子，深化政治交接，始終同中國共產黨肝膽相照、攜手前行。