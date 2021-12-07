　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

中共中央召開黨外人士座談會　習近平盼「肝膽相照攜手前行」

▲中共中央舉行黨外人士座談會,李克強,習近平,中南海。（圖／翻攝央視）

▲中共中央於中南海舉行黨外人士座談會。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

中共中央2日在中南海召開黨外人士座談會，由總書記習近平主持，政治局7常委中的李克強、汪洋、王滬寧及韓正皆與會。參加座談的黨派則有民革、民盟、民建、民進、農工黨、致公黨、九三學社、台盟、全國工商聯及無黨派人士。會上由李克強匯報2021年經濟工作情況及2022年工作展望，並由習近平發表致詞。

▲中共中央舉行黨外人士座談會,李克強,習近平,中南海。（圖／翻攝央視）

▲中共中央總書記近平。（圖／翻攝央視）

習近平表示，今年是黨和國家歷史上具有里程碑意義的一年，面對複雜嚴峻的國內外形勢，中共中央堅持統籌國內國際兩個大局，堅持穩中求進工作總基調，統籌疫情防控和經濟社會發展，加快構建新發展格局，強化宏觀政策跨週期調節，著力促進經濟持續健康發展、深化改革開放創新，經濟發展成就顯著。

▲中共中央舉行黨外人士座談會,李克強,習近平,中南海。（圖／翻攝央視）

▲中共中央政治局常委、大陸國務院總裡李克強。（圖／翻攝央視）

習近平指出，明（2022）年將召開中共二十大，這是黨和國家政治生活中的一件大事，「當前，國內外經濟形勢依然複雜。要堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，全面深化改革開放，推動高質量發展，統籌疫情防控和經濟社會發展，統籌發展和安全，持續改善民生，保持社會大局穩定，迎接中共二十大勝利召開。」

習近平致詞時提出3點希望，包括希望大家深入學習領會中共十九屆六中全會精神，始終同中共中央保持高度一致，緊密聯繫工作實際，把學習成果運用到參政履職實踐；希望大家把思想認識統一到中共中央關於國內國際經濟形勢的科學判斷上來，把工作重點聚焦到中共中央決策部署上來，深入調查研究，積極建言獻策，加強民主監督，推動政策落地落細落實；希望大家及時把握廣大成員和所聯繫群眾的思想動態，主動開展針對性政策解讀和思想引導工作。

習近平強調，要穩妥有序推進民主黨派、工商聯換屆工作，選好配強中央和省級組織新一屆領導班子，深化政治交接，始終同中國共產黨肝膽相照、攜手前行。

►全台都能用！福容大飯店住宿券划算到爆

ET快訊
LIVE／台中爆5確診足跡曝光　4人打過1至2劑疫苗
張國煒獨得遺產還沒完！　大房三子不服再開辯論
Lulu新男友曝光！　甜勾手返家「2細節超貼心」
台中5確診曾去過！「全聯2店」急關門停業
23元爽喝大杯美式！　超商指定咖啡買1送1
月入26萬賓士男嘆「女孩沒眼光！」　網見手指秒懂
快訊／蔡承儒被換掉了！　富邦悍將宣布新領隊
快訊／健保署長李伯璋爆緋聞　陳時中回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

13歲妹肚子高隆「爬滿妊娠紋」醫猛抽16000ml墨綠濃汁…內臟擠歪

兩岸經濟復甦快「體質良好」　劉兆玄：雙方加倍珍惜和維護

兩岸企業家陸方主旋律　汪洋：堅決與台獨分裂勢力劃清界線

中共中央召開黨外人士座談會　習近平盼「肝膽相照攜手前行」

女大生爆「包養」實錄　2小時賺足生活費染性病...淪老男人洩欲工具

2021兩岸企業家峰會登場　劉兆玄：促台商正確把握新機遇

大陸昨日新增60例本土！內蒙古佔55例　當地現有病例達415例

遠東首缺席！2021兩岸企業家今登場　南京會場台方代表少

快訊／帽T殺手即將解除隔離　國台辦：廈門公安決定將他遣返回台

男客腳底按摩…女技師下秒賣力「張嘴含入」　誇張畫面流出

6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」

劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

歸剛欸！俄國水母斷頭超神配音　還有「歌曲版」網讚：最狂迷因

火車誤點！軍校生「立正30分鐘」 網友讚爆：令人安心的人形立牌

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

三峽「幼童衝路中央」女駕駛急剎　剩一車距險撞上！網：非第一次

想闖黃燈！前車突急剎來不及反應　後方騎士「直直撞」2人倒地掛彩

道歉13次沒用！恐怖老闆攔車怒捶　露營區一查竟是違法經營...網狂酸

13歲妹肚子高隆「爬滿妊娠紋」醫猛抽16000ml墨綠濃汁…內臟擠歪

兩岸經濟復甦快「體質良好」　劉兆玄：雙方加倍珍惜和維護

兩岸企業家陸方主旋律　汪洋：堅決與台獨分裂勢力劃清界線

中共中央召開黨外人士座談會　習近平盼「肝膽相照攜手前行」

女大生爆「包養」實錄　2小時賺足生活費染性病...淪老男人洩欲工具

2021兩岸企業家峰會登場　劉兆玄：促台商正確把握新機遇

大陸昨日新增60例本土！內蒙古佔55例　當地現有病例達415例

遠東首缺席！2021兩岸企業家今登場　南京會場台方代表少

快訊／帽T殺手即將解除隔離　國台辦：廈門公安決定將他遣返回台

男客腳底按摩…女技師下秒賣力「張嘴含入」　誇張畫面流出

美國抵制北京冬奧、殘奧　總統府將適時因應：會保障選手參賽權利

藍寶堅尼Urus上市4年狂賣16000輛　下一代改款將採油電動力

十指緊扣乾女兒！李伯璋認「我的問題」：她很孝順為奶奶吃素10年

說．流行／包住頭的「醜萌Balaclava帽」為何爆紅？　幕後故事一次看

議員拋員警增配防割衣、防割袖套　盧秀燕：研議提升

24職場防疫新規範！花蓮限期完成接種2劑疫苗　稽查不配合重罰

江蕙封麥6年「退休近況」曝光！　經紀人曬珍貴後台照揭真相

南投採第三方警政策略防制暴力　八大業者做不到最重勒令歇業

沈政男／Omicron可能與Delta並存　台灣只能打第三劑面對

11歲女童和朋友視訊聊天　媽目睹她「被自己勒死」離奇陳屍鞦韆上

大陸熱門新聞

她-196度冷凍30年等復活　尪早有新歡

男客腳底按摩　女技師下秒張嘴含

女技師太貼　陸警禁特殊掏耳姿勢

爸姓「屎」從小被笑到大　崩潰求問：怎麼取名？

帽T殺手即將解除隔離　國台辦：會將他遣返回台

女大生爆「包養」實錄 2小時賺足生活費染性病...淪老男人洩欲工具

女行經牌樓瞬間崩塌　慘被石塊活埋

吃到冰箱殺手！她染腦炎狂抽搐

每天訂鬧鐘澆水！她半年後摸葉子崩潰

兩岸青年攜熱情　大咖分享圓夢想

尋子14年！　趙薇電影《親愛的》原型「找到兒子了」

國台辦：涉台問題上玩火十分危險

超稀有姓氏「爨」　女童9歲才會寫

超市「天降小女孩」撞破天花板！

更多熱門

相關新聞

當美國對中國政策開始轉變時

當美國對中國政策開始轉變時

11月16日習拜會後，拜登總統對外已釋出一些彼此開始融冰的信息，至少在雙方關切的「台灣問題」，雙方雖不滿意對方的立場，但也彼此朝「相向而行」的方向在調整中，這對台灣而言，特別是對台灣的經貿而言，是個值得注意的重磅信號。

解讀「公投綁大選」國際現況

解讀「公投綁大選」國際現況

解讀習近平的底層戰略

解讀習近平的底層戰略

從來沒有廉價國防

從來沒有廉價國防

全球聯手　打破通膨「預期心理」

全球聯手　打破通膨「預期心理」

關鍵字：

中共中國共產黨習近平黨外民主

讀者迴響

熱門新聞

即／清水5確診外籍船員足跡出爐

女友約砲「聊一下就上床」　男大生暴怒性侵

高嘉瑜「19秒逼供片」畫面曝光　左手臂濺血！奄奄一息

林秉樞玩很大　私密檔驚見「富可敵國貴婦」

少婦包浴巾等外送　老公怒打死人

快訊／台中清水深夜傳載走2確診　衛生局回應了

比特犬咬死童家長被罵爆！他見疑點翻轉

900人視訊傻眼　CEO：你各位被解雇了

她-196度冷凍30年等復活　尪早有新歡

《魷魚》韓美女拍露點床戲「老公美國看到」

軍校生直挺讓位30分鐘　榮譽假1天

新娘身後偷牽正妹！真相讓本人氣炸

小甜甜女兒才5個月爆新婚危機！抱怨老公「恐變單親」

熊熊圓肚「喜曬超音波」：我的寶寶終於長大了！

阿堂鹹粥刪文被抓包！嘆「良心經營」翻白眼：何苦呢？

更多

最夯影音

更多
6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」

6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」
劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

歸剛欸！俄國水母斷頭超神配音　還有「歌曲版」網讚：最狂迷因

歸剛欸！俄國水母斷頭超神配音　還有「歌曲版」網讚：最狂迷因

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面