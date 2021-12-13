已婚男友「送千萬豪宅」沒過戶　美女設計師討房輸在5字

記者黃翊婷／綜合報導

廖姓美女設計師與已婚的廖姓富商交往，兩人同居6年，對方口頭承諾要贈送一棟價值2000萬元的房屋，後來買了房子卻要求她搬出，一氣之下以「若是為了履行道德上義務，贈與人不得隨時撤銷贈與」為由提告。然而，台中地院法官認為，雙方發展婚外情侵害廖妻配偶權是不道德的行為，自難主張要求廖男履行「道德上義務」，最終判廖女敗訴，全案仍可上訴。

▲廖女聲稱富商隱瞞已婚身分對她展開追求。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關，下同）

廖女在判決書中主張，廖男是某公司的實際負責人，2012年間透過律師友人介紹，隱瞞已婚身分展開熱烈追求，而她自大學畢業後，取得醫師資格執業數年，後來前往義大利留學研究設計，現在從事時尚設計師工作，兩人交往後同居6年；2013年2月14日的情人節，男方為了向她證明終身扶持的承諾是真的，表明要贈送一棟價值2000萬元的台中市七期房屋，每個月還要給付10萬元的生活費，同年3月底他們便前往印尼峇里島舉行結婚儀式。

廖女提到，後來她檢查出罹患患惡性軟骨肉瘤，一直治療到2019年5月才脫離復發危險期，期間廖男透過仲介以2210萬元買了一棟位於台中市西屯區的房子，雙方同意先用男方的名義辦理所有權登記，而房屋所有權狀、土地所有權狀正本、買賣交易文件、房屋鑰匙、社區出入磁扣等物品則交給她保管，哪知道遷入居住4年之後，竟在今年3月間收到存證信函通知要賣房子，要求必須在5日內搬出，她氣不過才決定提告，並提出《民法》第408條第2項規定，「若是為了履行道德上義務，贈與人不得隨時撤銷贈與」，要求男方不得撤銷贈與。

▲廖男否認曾答應要送豪宅給廖女。

對此，廖男答辯，兩人在2012年間認識，2013年2月就有親密關係，雙方有許多共同朋友，他也從未隱瞞已婚身分，由於兩人各有住處，所以沒有同居過，同年3月底他們的確曾前往峇里島度假，但並無安排結婚計畫，更沒有辦理結婚儀式，當時只是看到飯店的婚宴場所，基於嬉鬧心態拍照而已；交往期間他沒有固定收入，也沒有約定要每個月固定給付10萬元生活費給女方，後來兩人因故開始疏遠，並於2014年12月間終止男女朋友關係。

廖男接著說，2017年間因為母親年老，他開始尋找有電梯設備的房子，因為廖女是設計師，對房子的格局比較了解，才決定一起去看房子，買房之後對方主動承攬設計工程，他基於照顧朋友生意的意思，加上剛好要出國，就把鑰匙交出去，沒想到房子就這樣被占據居住，「我不可能毫無緣由贈與價值2210萬元的房屋給她，況且若有意贈與，為何起初不是以她的名義購買？為何迄今已超過3年多，仍未辦理過戶？」

對此，台中地院法官認為，廖女主張廖男曾口頭約定贈與一棟2000萬元的房屋，卻未提出任何證據，現有的證據也難以證明有贈與契約存在，況且兩人發展婚外情，實屬侵害廖妻配偶權的不道德行為，她自難主張「贈與契約是男方為履行道德上義務，而不得任意撤銷」，最終裁定駁回告訴，全案仍可上訴。