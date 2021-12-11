單親3寶女導遊搭上已婚遊覽車司機　嬌喊：洗乾淨給老公親親吸吸

▲陳姓女導遊因工作關係，因故認識蕭姓已婚遊覽車司機，但2人卻大談婚外情，不僅互稱公婆還互傳鹹濕對話。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／高雄報導

陳姓女導遊因工作之故，和蕭姓遊覽車司機結識進而發生婚外情，蕭妻指控陳女和蕭男外遇胡搞，2人不但互稱「公、婆」，還大傳鹹濕簡訊「洗乾淨就可以給老公親親吸吸」，分別怒向丈夫及小三求償200萬和100萬元。高雄地院審理後，判陳女和蕭男2人須分別賠償元配10萬元。

高雄一名陳姓女導遊因工作關係，和已婚遊覽車司機蕭姓男子結識，但卻被蕭妻發現2人大談婚外情，不但互稱公、婆，更互傳鹹濕簡訊「愛妳喔」、「我真的很專一，我有的是單身的妳，老婆，我會跟她們保持距離...我只有你而已」、蕭女也回以「老公叫很平常，那是至親的稱呼，連你在跟我愛愛的時候都會一直叫著」、「我先到我就先洗澡洗一洗，這樣你剛好到、洗乾淨就可以給老公親親吸吸、可以光著身體跟老公抱在一起」、「剛才睡覺你不綁，沒有機會了」、「等下去小北買鞭子、買鍊子」等語，讓元配氣炸，分別怒對2人求償100萬和200萬元。

庭審時，陳女向法官辯稱，她和蕭男2人是因工作關係而認識，蕭男對領隊、導遊都相當照顧，因而變成好朋友，2人會互稱公、婆也都只是嘴砲的開黃腔、開玩笑罷了，雖然常聽到遊覽車司機和導遊出團會睡在一起，但都不是真的，同時也強調她是單親媽媽，需要扶養3名小孩，不可能得罪司機等語。

高雄地院勘驗相關證據後指出，儘管陳女和蕭男2人堅稱僅是開黃腔，但2人互稱老公、老婆，彼此都未有反對表示，而對話中更包含了2人間性行為之習慣等來看，2人顯然已為男女交往親暱之互動，並非社會通念所能容忍範圍，認為2人不僅導致元配處於極度難堪的情境，更因此導致蕭男和元配的婚姻進入離婚訴訟的結果，2人侵害元配配偶關係屬實，分別判2人各須賠償元配10萬元。