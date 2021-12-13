山東煙台貨船失事沉沒　9死2失蹤

▲14名船員中已救起12人，其中9人失去生命跡象。（圖／翻攝微博）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

山東煙台一艘貨輪12日傳出失事沉沒，船上14名船員落海，經搜救成功救起12人，其中9人已無生命跡象、3人則是生命跡象穩定，搜救人員仍在搜尋另外2名名船員。

綜合陸媒報導，山東壽光市天豐海運有限公司「天豐369」貨輪12日清晨接近5點，在山東煙台東北30海里處進水沉沒，船上14名船員落海。

搜救人員派遣直升機與救援船趕往該處海域救援，成功救出12人，但其中9人被救起時呼吸心跳已停止。