2波冷空氣陸續殺到！低溫15度時間出爐　一圖秒懂未來一週天氣

▲一圖秒懂未來一週天氣。（圖／氣象局提供）

記者許維寧／台北報導

中央氣象局表示，未來一週時間內將有兩波冷空氣影響台灣，其中一波已於今日抵達，下一波冷空氣則預計於本週五（12/17）影響，東北季風影響期間北部、東北部感受偏涼，最低溫約在15度上下，中南部地區夜間清晨涼冷，白天高溫隨即回升可達25度，還需留意日夜溫差。

氣象局表示，明天至週二（12/13、12/14）清晨受東北季風影響，期間北部至東北部偏涼，低溫約在15度左右，高溫則在19度間。其他地區則是早晚偏涼、白天舒適的天氣型態，尤其中南部白天高溫仍有25度上下，需留意早晚將近10度的日夜溫差。明天至週二北部和東半部迎風面仍有局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴。

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氣象局也說，週二白天起冷空氣減弱，至週四（12/16）期間冷高壓東移、風場逐漸轉為東風至東南風，隨冷空氣減弱北部和東北部高溫也逐漸回升，至週三和週四間高溫約可回升至25度，中南部仍為日夜溫差大的天氣型態。屆時僅剩東半部有局部短暫雨，其他地區都可恢復多雲到晴。

新一波冷空氣預計於週五開始影響台灣。氣象局表示，週五開始冷空氣強度再增強，北部和東北部又會再轉冷，且有局部短暫雨，其他地區仍為多雲到晴。

但需留意，氣象局說，菲律賓東方海域熱帶系統預計最快明天生成為今年第22號颱風雷伊，預計朝西北西往菲律賓移動，對台灣天氣無直接影響，週六進入南海後外圍雲系北移，預計會使南部地區及中部山區有些零星雨。週六至下週日間（12/18、12/19）受到東北季風和南方熱帶系統雲系影響，預計北部和東北部有局部短暫雨，南部山區和中部也會有零星短暫雨發生，其他地方雲量也會隨之增加，但冷空氣強度和南方水氣多寡仍有變化，還需持續觀察。