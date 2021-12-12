《鋼鐵傳奇：德意志的沈默艦隊》舉辦讀者見面會　黃竣民重現170年精采戰史

▲軍事作家黃竣民在《鋼鐵傳奇：德意志的沈默艦隊》見面會，與讀者相見歡。（圖／軍事作家黃竣民提供）

軍武中心／綜合報導

國內軍事作家黃竣民（退役中校）11日在「張榮發基金會」的國際會議中心，舉辦《鋼鐵傳奇：德意志的沈默艦隊》的讀者見面會活動，這也是他個人《鋼鐵傳奇》系列寫真書中的第4部作品，同時更是他個人著作的第16本；其中3本（德意志雄師、戰車道、鋼鐵傳奇）還被買下簡體中文版版權而在中國大陸發行，活動中也邀請到2位國軍退役上將曾金陵、李喜明出席致詞力挺。

黃竣民在簡報中表示，這一本寫真書將德國170年來潛艦部隊的裝備技術發展、王牌人物側寫、歷史著名事件、各艇重大紀錄、經典海戰戰例、花絮趣聞…等主題收錄成一本書，在中文的出版品中還未能找到更完整的著作問世。

▲現場也邀請到2位上將級人士出席力挺。（圖／軍事作家黃竣民提供）

黃竣民指出，眾所皆知，德國海軍潛艦部隊在兩次的世界大戰中均扮演著吃重的角色，即便戰績輝煌卻也是以慘重的犧牲（官兵折損率3/4）所換得，因此戰史上的故事異常精彩。

更難得的是，黃竣民邀請到國內退役的資深潛艦部隊大家長與德國海軍將領來為此書作序推薦，讓此書更具備跨國珍藏的價值，這也難怪吸引到一群忠實的讀者，紛紛報名加入收藏此書精裝版的行列，同時在售價上也打破同類書籍中的新紀錄！

▲軍事作家黃竣民《鋼鐵傳奇：德意志的沈默艦隊》的讀者見面會。（圖／記者林彥臣攝）

黃竣民在簡報當中，除了摘錄說明傳統潛艦強國—「德國」，在發展潛艦這一項武器的歷史過程與人物故事，以作為與現場讀者互動的題材外，更有電影公司提供電影票券贈送給現場的讀者，可說是通通有獎，最後還有軍迷讀者最期待的抽獎活動，讓所有來到現場參加聚會活動的書迷與粉絲們，提早過一個充滿軍事氣息的耶誕節！

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