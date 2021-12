印度軍機墜毀前畫面曝！目擊者：有人跳機逃命「臉燒到無法辨認」

▲印度8日一架軍用直升機墜毀造成13死,國防參謀長拉瓦特夫婦雙亡。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合外電報導

印度8日一架軍用直升機墜毀造成13死,機上黑盒子在9日上午尋獲。但依據目擊者的說法,事發當下天候不佳,聽到一聲巨響之後發現直升機已經墜毀落在樹林中。另有人懷疑,機上人員可能是在知道墜機的狀態下跳機,這些人的衣服都被燒毀,臉已經無法辨認。

#WATCH | Final moments of Mi-17 chopper carrying CDS Bipin Rawat and 13 others before it crashed near Coonoor, Tamil Nadu yesterday



(Video Source: Locals present near accident spot) pic.twitter.com/jzdf0lGU5L