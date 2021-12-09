印度軍機墜毀前畫面曝！目擊者：有人跳機逃命「臉燒到無法辨認」

▲印度8日一架軍用直升機墜毀造成13死，國防參謀長拉瓦特夫婦雙亡。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

印度8日一架軍用直升機墜毀造成13死，機上黑盒子在9日上午尋獲。但依據目擊者的說法，事發當下天候不佳，聽到一聲巨響之後發現直升機已經墜毀落在樹林中。另有人懷疑，機上人員可能是在知道墜機的狀態下跳機，這些人的衣服都被燒毀，臉已經無法辨認。

#WATCH | Final moments of Mi-17 chopper carrying CDS Bipin Rawat and 13 others before it crashed near Coonoor, Tamil Nadu yesterday



(Video Source: Locals present near accident spot) pic.twitter.com/jzdf0lGU5L — ANI (@ANI) December 9, 2021

綜合ANI、印度快報等報導，這架Mi-17V5軍用直升機墜毀地點在8日出現大霧，外傳直升機低空飛行。當地一名男性目擊者稱，大約中午左右聽到一聲巨響，等到他衝出屋外時，就看到一架直升機墜落至地面，現場已經起火，趕緊打給鄰居告知此事，一行人報警並趕往地點救援。

45歲目擊者西庫馬爾（A Sivakumar）表示，當時飄出的濃煙相當大，能見度極低，加上地勢讓眾人難以前往墜機地點，直到抵達後這才發現，已經有2人躺在地上，「我懷疑他們是在知道要墜機的狀態下跳機，（這些人）衣服被燒毀，臉部已經無法辨認」。

西庫馬爾透露，當時有人還活著，對方還向他要了水喝，接著利用毛毯把倖存者抬到近500公尺外的主要道路上。另名居民尚卡爾（Shankar）則說，「直升機墜毀地點就距離我家才2公尺，當時我和孩子們都不在，墜毀地點附近3棟房子內當時也都沒有人在。」

墜機意外發生後，印度空軍人員前往現場收集軍機殘骸零件，並在現場進行管控，禁止當地居民之外的人進入。9日上午，空軍組成的特別小組尋獲墜毀Mi-17V5軍用直升機黑盒子，相關具體細節仍待確認。

至於唯一倖存者空軍指揮官瓦倫辛格（Varun Singh），消息人士指出，瓦倫辛格全身有60%燒傷，目前住在惠靈頓軍醫院中接受治療，目前仍與死神搏鬥中。

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