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美國海軍痛失精銳！　特種部隊指揮官「直升機垂降」墜落亡

▲▼美國海軍海豹突擊隊第8分隊指揮官布吉華（Brian Bourgeois）。（圖／翻攝自海軍官網）

▲美國海軍海豹突擊隊第8分隊指揮官布吉華在訓練中受重傷不治。（圖／翻攝自海軍官網）

記者葉睿涵／綜合報導

美國海軍特種作戰司令部8日證實，海豹突擊隊第8分隊指揮官布吉華（Brian Bourgeois）12月4日在維吉尼亞的一次訓練事故中受重傷，並於7日死亡，享年43歲，留下妻子與5個孩子。

海軍聲明稿寫明，布吉華是在4日的快速繩降訓練中發生意外，但由於海軍目前仍在調查意外發生時的相關細節，因此調查結果將在適當的時候才會被公佈。有外媒指出，布吉華是從直升機上快速降落時不慎墜落受傷，之後因搶救無效，7日於諾福克聖塔拉（Norfolk Sentara）綜合醫院去世。

▲▼快速繩降。（圖／翻攝自Facebook／中華民國陸軍）

▲「快速繩降」是一種不使用安全措施，完全由垂降者用手腳控制的下降方式。圖為國軍特戰分遣隊官兵搭乘黑鷹直升機實施快速繩降。（示意圖／翻攝自Facebook／中華民國陸軍）

快速繩降是一種有別於攀岩的垂降方式，垂降者在降落的過程中不會使用任何安全措施，完全由人員手腳自行控制下降速度，讓人員可以快速下降與脫離，並且在著陸後無需廢時解開8字環等安全措施，不過這種垂降方式很容易因為氣流擺動或直升機的滯空高度不足，而導致人員墜落。

海軍表示，意外的發生讓所有人都感到很沉重，因為布吉華是一位堅強的軍人、傑出的領導者、負責任的父親、丈夫和朋友，他的離開對所有認識他的人而言都是「巨大的損失」，「我們將盡可能為布吉華的家人和隊友們提供一切形式的支持」。

報導稱，布吉華自2001年5月從美國海軍學院畢業以後，就一直在海軍與特種部隊服役超過20年。他在2017年9月獲得指揮官軍銜後，於2020年加入海豹突擊隊第8分隊，並擔任第8分隊的指揮官。目前該分隊的執行長官暫時接管了指揮權。

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