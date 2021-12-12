為了一句道歉和「6包菸賠償」　板橋2男反遭鋁棒痛打

▲警消到場，發現地面留有傷者血跡。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市板橋區11日晚間10時許，一名男子因不滿日前與人爆發口角，帶人到四維公園與對方談判，要求對方道歉外，還要交出6包菸作為賠償，不料引發對方不滿，竟找來多名幫手分持鋁棒把他們打到渾身是傷。警方獲報迅速到場，調閱監視器成功將動手傷人的4人帶回，全案將依妨害秩序罪偵辦。

▲警方獲報迅速到場。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，徐男（22歲）日前與蕭男（20歲）疑似在打籃球期間，雙方爆發口角糾紛，11日深夜蕭男帶人到四維公園來談判，並要求徐男道歉，還要用6包菸作為賠償，引發徐不滿，回家拿球棒後與于男（27歲）、林男（26歲）及蕭男（24歲）等4人分持球棒，痛毆蕭及身邊的楊男（22歲）。

警方獲報到場，發現徐男等4人已騎車逃逸，留下渾身是傷的2人，於是通報救護車到場，蕭、楊2人後腦杓及四肢有多處擦挫傷，送醫急救後暫無生命危險。警方經調閱監視器，循線將4名打人的犯嫌帶回派出所調查，並查扣作案用的鋁棒，全案將依妨害秩序罪嫌函請新北地檢偵辦，傷者若提起告訴則另依傷害罪辦理。

▲警方循線將多名動手犯嫌帶回偵辦，並查扣作案鋁棒。（圖／記者游宗樺翻攝）