山中走失被困7天7夜！她全靠「一根白蘿蔔」生存　救援隊：從沒見過

▲老奶奶在山裡靠白蘿蔔生存。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸一名91歲的老奶奶在山中走失7天7夜，僅依靠口袋中的白蘿蔔生存，令人意外的是，她被發現時精神狀態極好，還開心地唱著歌。救援人員不禁發出感嘆，「太厲害了，從來沒見過。」

▲救援現場。（圖／翻攝自山海視頻）

據《貴州都市報》報導，該名老奶奶有老人癡呆症，家住貴州凱里市龍井社區，有關她走失的消息11月29日起在網路流傳。由於家附近多為山地，老人的家屬懷疑其誤闖入山中，於是報警處理。

警方接報後，根據家屬提供的線索攜警犬大隊展開搜尋，但經過幾小時後依舊未有找到老人蹤跡。有民警表示，「近期凱里早晚天氣忽冷忽熱，偶爾還會飄起小雨，這樣的天氣對走失在深山里的老人可能會產生致命的威脅。」

警方12月5日接到家屬電話，稱有人在山中發現老人，需要警方前往協助。民警發現老人時，她處於半山腰一個雜草叢生的位置，身體被兩根樹枝卡住，整個人是懸掛著，「我們猜測她應該是從山頂跌落下來時，正好被卡在這里。」

▲老奶奶被救出時精神狀態良好。（圖／翻攝自秒拍）

負責救援的民警指出，老人被發現時精神狀態良好，口中還唱著苗族歌曲，「幸好是有這兩根樹枝，不然後果不堪設想。」

最終，因老人雙腳懸空近一個星期浮腫無法站立，救援人員攜擔架、腰帶、繩索等運送至山腳，移交家屬。據了解，在走失的7天7夜裡，老人依靠口袋中的一個白蘿蔔生存。救援人員都紛紛稱，「太厲害了，從來沒見過。」