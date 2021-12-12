蔡英文公投說明擠爆4萬人空拍照曝　「台灣走不出去就鎖在中國」

▲總統蔡英文、副總統賴清德台南造勢，現場擠爆3萬人，空拍照震撼曝光。（圖／民進黨直播）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌12日在台南安平林默娘公園東側廣場舉辦公投說明會，現場擠爆4萬人，空拍畫面曝光，人潮震撼擠爆會場。蔡英文在致詞時，重申民進黨「公投四個不同意」的強力立場外，更呼籲國人，台灣不能走回頭路，過去是國民黨執政時代，台灣就走不出去，被鎖在中國。

蔡英文表示，在2020大選結束後，就進入新冠肺炎的疫情期間，所以有一段時間沒有到台南，這一次因為公投的關係有機會來，要來跟國人報告，國家這陣子很重要的事情，讓大家知道政府正在做什麼，困難在哪裡，現在公投說明會讓大家了解，國家現在的挑戰跟困難還是很多。

面對這次1218四項公投，蔡英文說，台南人過去都是投出最高投票率跟支持率，這次我們再一次展現台南人保護台灣的心，這次公投我們台南市一定要第一名，投出最強的結果，這次四項公投議題，對台灣未來發電，關係非常大，因為重啟核四這題，是非常嚴重的問題；而停建三接，也會阻礙台灣能源轉型，讓經濟不能夠持續發展；反美豬傷害台灣全球佈局，經貿也走不出去；最後，公投綁大選則會傷害台灣民主的品質。

蔡英文說，四個議題後面，有一個很深層的訊息，就是台灣不可以亂，台灣要穩穩前進，我們有很多重要的政策，像是基本工資要提高、要班班有冷氣，育兒津貼要增加，要讓年輕人願意生願意養，「所以我要跟大家說，盡全力大家動員，讓我們國家穩定發展」。

▼總統蔡英文、副總統賴清德台南造勢，現場擠爆3萬人，空拍照震撼曝光。（圖／民進黨直播）



對於國民黨近期的作為，蔡英文表示，國民黨拒絕審預算，預算沒有通過怎麼做事情，現在公投核四，當初是國民黨要封存的，現在還在主張重啟；而三接是國民黨規劃的，現在也說不要；萊牛是國民黨開放的，現在說不可以開放萊豬，這種國民黨、在野黨，真是沒有責任感。

蔡英文接著說，台灣基進黨的立委陳柏惟，有事沒事就罷免他，結果國民黨推出來參與補選的，是一個地方政商關係複雜的代表；此外，立委林昶佐是評鑑第一名的立委，國民黨也想要罷免。她提醒國人，我們一起拚台灣的未來，但總是有人希望台灣進步的腳步停下來。

蔡英文說，台灣已經走到這一步，要證明給世界看，台灣有準備也有決心，但台灣很可能回到過去，國民黨執政時代，台灣走不出去，被鎖在中國；因此，她呼籲，不能走回頭路，台灣要建立多重貿易關係，這是關鍵時刻也是關鍵的公投，她希望國人一起出去投票，投下四個不同意。

▼總統蔡英文、副總統賴清德台南造勢，現場擠爆3萬人，空拍照震撼曝光。（圖／民進黨直播)