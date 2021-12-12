　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國30起龍捲風釀84死　空拍曝慘烈對比！房塌樹倒「一夜變平地」

▲▼ 美國6州30起龍捲風狂襲，衛星照前後對比可見災情慘重。（圖／路透）

▲ 肯塔基州受災嚴重，多座民宅、建築被毀。（圖／路透，下同）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國中西部6州10日晚間遇龍捲風侵襲，恐怕已經奪走84條人命。衛星空照圖前後對比可見，受災地區面目全非，民宅、工廠無一倖免，綠地變得一片土黃。電商巨頭亞馬遜（Amazon）一座倉庫至少6名員工喪命，該公司創始人貝佐斯（Jeff Bezos）稍早出面回應。

CNN報導，阿肯色州、伊利諾州、肯塔基州、密蘇里州、密西西比州及田納西州10日晚間至11日出現多達30起龍捲風。根據州政府及地方官員說法，至少有84人身亡，光是肯塔基州就有70人喪命。隨著龍捲風系統向東移動，周末天氣狀況可能進一步惡化。

▲▼ 美國6州30起龍捲風狂襲，衛星照前後對比可見災情慘重。（圖／路透）

亞馬遜位於伊利諾州愛德華茲維爾（Edwardsville）的一座倉庫遭龍捲風嚴重破壞，厚達28公分的水泥牆向內倒塌，至少造成6人罹難，45人幸運逃生。對比9月拍攝的衛星照可見，外觀為白色的倉庫右半邊幾乎消失不見，地上一片狼藉。

貝佐斯於當地時間11日晚間在推特發文哀悼，「愛德華茲維爾的消息是個悲劇。我們對失去的夥伴感到心碎，我們的心與祈禱和他們的親友同在。亞馬遜團隊將致力支持所有愛德華茲維爾的民眾，在這場危機中與他們站在一起」，並對現場所有救難人員表示感謝。

▲▼ 美國6州30起龍捲風狂襲，衛星照前後對比可見災情慘重。（圖／路透）

▲ 肯塔基州梅菲爾德多棟房屋被夷為平地。（圖／路透）

肯塔基州受災最為嚴重，州長貝希爾（Andy Beshear）說明，民眾知道會有強力風暴及龍捲風來襲，但威力太過猛烈，令他們措手不及，州內數十個郡都有死傷，死亡人數恐怕上修至接近百人。有無人機飛過梅菲爾德（Mayfield）拍下災後慘況，只見地面上散布建築物殘骸，幾乎沒有一棟房屋是完好的。

▲▼ 美國6州30起龍捲風狂襲，衛星照前後對比可見災情慘重。（圖／路透）

▲ 梅菲爾德在龍捲風襲擊前後對比驚人。（圖／路透）

▲▼ 美國6州30起龍捲風狂襲，衛星照前後對比可見災情慘重。（圖／路透）

▲ 梅菲爾德一座蠟燭工廠幾乎被剷平，至少40名員工失蹤。（圖／路透）

▲▼ 美國6州30起龍捲風狂襲，衛星照前後對比可見災情慘重。（圖／路透）

▲ 阿肯色州莫內特一座療養院及周圍房屋被毀。（圖／路透）

▲▼ 美國6州30起龍捲風狂襲，衛星照前後對比可見災情慘重。（圖／路透）

▲ 阿肯色州莫內特一座農場建築屋頂消失。（圖／路透）

►龍捲風剷平工廠　倖存者被埋2hrs悚憶「風襲耳鳴」下秒全塌了
►美「怪獸級龍捲風」釀78死影片曝！　一夜30起肆虐路徑比台灣還長

《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►雅詩蘭黛「小棕瓶」殺到1850元！

ET快訊
快訊／接觸者擴大採檢259人　結果出爐
快訊／本土+0　今增6起境外移入
兄弟封王遊行塞爆！　百萬象迷都站出來了
電線破損　一下雨害鄰居15隻名犬被電死
婦產醫遭爆接生一半去抽菸　院方還原真相...同事：他待原鄉2
12月下半月財運旺炸！　「4星座」要發財了
嘗鮮好市多新品！　踩雷「1甜點」她QQ了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國10大致命風災大盤點　一天12龍捲風登陸！貓王也差點喪命

南韓「防疫護照」正式上路！沒打疫苗者進大眾場所　開罰10萬韓元

義大利小鎮氣爆把人活埋！多棟建物坍塌釀大火　至少1死8失蹤

日本茨城縣「規模5.0地震」　新幹線一度停駛！東京也搖晃

美國30起龍捲風釀84死　空拍曝慘烈對比！房塌樹倒「一夜變平地」

出動百萬網軍霸凌到死！21歲正妹太漂亮惹怒男網紅　可怕內幕曝

高齡74歲嬤勇闖宇宙！「追隨爸爸」看星星　父親曾登月球打高爾夫

一夜情嗨玩3P！俏護士暈船帥醫「同時愛上正宮」　秒變3人行

中國偷蓋軍事設施被抓包？　阿聯停止哈里發港設施施工

南韓新冠重症病例狂飆！「史上最高」逼近9百人　縮短第3劑施打間隔

驚險8秒！廣東媽躲過廚房氣爆　兒哭聲哭引注意...她：救命恩人

林依晨放風朝聖魏如萱演唱會　少女樣現身記者驚呼：怎麼那麼瘦

不滿靠太近！豪車阻擋重機去路　被騎士噴辣椒水...還恐挨罰2萬4

駕駛停車遇「人肉占位」頻喊報警　女子留原地僵持：這是我朋友欸

大胃王挑戰吃100盎司肉船火鍋　30分鐘完食免費！2人涮肉狂嗑

正妹網友邀投資...男暈船匯68萬　遭勸阻竟嗆警：被騙也是我的事！

留下來嘛～黏人浪浪「強制陪伴」　車後咬鞋狂奔...他哭：我要下班！

鄧佳華0元拍AV「連千毅沉默3天發聲了」！　 警告最慘下場：真的很悲哀

雙手用力3下金屬扳手秒折斷... 「傳說中の大力士」手銬直接扯開

不爽被頂！他下車一巴拳拍碎車窗　金鐘獎得主哼《溫柔》嚇傻：非故意

美國10大致命風災大盤點　一天12龍捲風登陸！貓王也差點喪命

南韓「防疫護照」正式上路！沒打疫苗者進大眾場所　開罰10萬韓元

義大利小鎮氣爆把人活埋！多棟建物坍塌釀大火　至少1死8失蹤

日本茨城縣「規模5.0地震」　新幹線一度停駛！東京也搖晃

美國30起龍捲風釀84死　空拍曝慘烈對比！房塌樹倒「一夜變平地」

出動百萬網軍霸凌到死！21歲正妹太漂亮惹怒男網紅　可怕內幕曝

高齡74歲嬤勇闖宇宙！「追隨爸爸」看星星　父親曾登月球打高爾夫

一夜情嗨玩3P！俏護士暈船帥醫「同時愛上正宮」　秒變3人行

中國偷蓋軍事設施被抓包？　阿聯停止哈里發港設施施工

南韓新冠重症病例狂飆！「史上最高」逼近9百人　縮短第3劑施打間隔

快訊／高雄知名古蹟「旗后砲台」傳意外！　8歲童賞景失足墜地

快訊／中研院女接觸者擴大採檢259人！　檢驗結果出爐

「非核政策就是畫大餅」　趙少康：核四不重啟，電費保證漲一倍！

《月老》馬志翔流利雲南話當地人也認證！　九把刀曝角色設定秘辛

「在不瘋狂」亞亞當鄭家純師妹！　剷肉換名再出發...曝雞排妹貼心舉動

別再挖了！兄弟盼原有教練團都留任　丘昌榮離開誰補上待討論

快訊／本土+0！今增6起境外移入

點點心新莊宏匯店12／18試營運　新春限定「老虎豬仔包」首賣

百萬象迷都站出來了！兄弟封王遊行塞爆嗨翻　千輛機車追隨

美國10大致命風災大盤點　一天12龍捲風登陸！貓王也差點喪命

國際熱門新聞

少女倒栽蔥跌泳池「遭抓交替」驚悚畫面曝！

美怪獸級龍捲風恐怖影片曝！　一夜30起釀78死

印度苦行僧「舉手45年」從未放下

6正妹去夜店「遭注射不明藥物」！她昏迷被帶走

21歲正妹太漂亮　男網紅出動百萬網軍霸凌到死

印度神童預言又中　6事件一次看

聖誕大屠殺奪16命！　鬼父殺完全家殺女秘書

他花3千元買比特幣　爽買藍寶堅尼

機器人「醒了」還會眨眼！　超擬真表情網瘋傳

狼師受不了無性婚姻！性侵12女學生　9人生下他的種

即／美國肯塔基州「龍捲風」至少50人死亡

美國30起龍捲風釀84死　空照曝慘烈對比

詭異！　千年木乃伊「全身被綁、摀臉屈膝」

Omicron擴散半個美國　染新冠死亡速度前所未見

更多熱門

相關新聞

高齡74歲嬤勇闖宇宙！父親曾登月打高爾夫

高齡74歲嬤勇闖宇宙！父親曾登月打高爾夫

正是所謂的虎父無犬女！美國一名高齡74歲的阿嬤蘿拉‧喬琪莉（Laura Shepard Churchley）於當地時間11日搭乘私人航太公司「藍色起源」（Blue Origin）的商業火箭成功登上太空邊緣。其實，喬琪莉的來頭可說不小，因為她的父親正是美國史上首位進入太空、還曾在月球打高爾夫球的雪帕德（Alan Shepard），如今身為長女的她終於實現畢生夙願。

一夜情變3人行　她暈船帥醫也愛正宮

一夜情變3人行　她暈船帥醫也愛正宮

龍捲風剷平工廠　風襲耳鳴下秒全塌

龍捲風剷平工廠　風襲耳鳴下秒全塌

夢到中獎！她買刮刮樂真的贏頭獎840萬

夢到中獎！她買刮刮樂真的贏頭獎840萬

美澳外長會晤　讚許台灣衛生貢獻

美澳外長會晤　讚許台灣衛生貢獻

關鍵字：

龍捲風北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華女優崩潰不拍了！「不堪原因曝光」導演證實

快訊／金馬影帝涂們食道癌病逝　享壽61歲

睡覺手機放床頭恐罹癌？醫師解密了

翁仁賢目睹「生小豬」淪魔　除夕縱火燒死6至親

鄧佳華救火女優是「170cm豪放系正妹」！長相曝光

20歲女乳頭「詭掛乒乓肉球」猛晃！男友脫衣嚇歪：菜花嗎

周杰遭爆「逼女友吃避孕藥」首發聲：其實我是Gay

蕾菈模仿許瑋甯放閃湯宇！遭飆粗話「哪比得上人家」

網瘋傳「台中大里槍戰4死」影片曝　警回應打臉

國小女兒「反著吃餐盒」　原因點醒萬人

快訊／台電「變壓器起火」火光狂炸！搶救困難

到按摩店鬆一下　他爽完跪著爬出門

「沒跟醜男做過！」床戰鄧佳華女優加價6成片酬

短髮妹站黃偉哲旁邊「G級頭燈」撐爆襯衫

4大超商「雙12咖啡優惠」一次看！

更多

最夯影音

更多
驚險8秒！廣東媽躲過廚房氣爆　兒哭聲哭引注意...她：救命恩人

驚險8秒！廣東媽躲過廚房氣爆　兒哭聲哭引注意...她：救命恩人
林依晨放風朝聖魏如萱演唱會　少女樣現身記者驚呼：怎麼那麼瘦

林依晨放風朝聖魏如萱演唱會　少女樣現身記者驚呼：怎麼那麼瘦

不滿靠太近！豪車阻擋重機去路　被騎士噴辣椒水...還恐挨罰2萬4

不滿靠太近！豪車阻擋重機去路　被騎士噴辣椒水...還恐挨罰2萬4

駕駛停車遇「人肉占位」頻喊報警　女子留原地僵持：這是我朋友欸

駕駛停車遇「人肉占位」頻喊報警　女子留原地僵持：這是我朋友欸

大胃王挑戰吃100盎司肉船火鍋　30分鐘完食免費！2人涮肉狂嗑

大胃王挑戰吃100盎司肉船火鍋　30分鐘完食免費！2人涮肉狂嗑

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面