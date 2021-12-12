高齡74歲嬤勇闖宇宙！「追隨爸爸」看星星　父親曾登月球打高爾夫

▲74歲的喬琪莉與50歲的斯特拉漢為藍源公司邀請的榮譽乘客，成功登上太空船。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

正是所謂的虎父無犬女！美國一名高齡74歲的阿嬤蘿拉‧喬琪莉（Laura Shepard Churchley）於當地時間11日搭乘私人航太公司「藍色起源」（Blue Origin）的商業火箭成功登上太空邊緣。其實，喬琪莉的來頭可說不小，因為她的父親正是美國史上首位進入太空、還曾在月球打高爾夫球的雪帕德（Alan Shepard），如今身為長女的她終於實現畢生夙願。

根據《BBC》報導，美國私人航太公司「藍色起源」是亞馬遜創辦人貝佐斯所創，近期積極推動打進太空旅遊市場，在2021年發射的第3次火箭飛行中，身為太空人獎學金基金會董事主席的喬琪莉獲藍色起源選定為2名非付費的榮譽乘客之一，她大膽接受挑戰，與其他5名乘客搭上以父親命名的太空船「雪帕德號」（New Shepard）。

▼高齡74歲的喬琪莉成功登上太空。（圖／翻攝自Twitter@blueorigin）

Liftoff! The crew of #NS19 headed to space today on board #NewShepard. The third human spaceflight for the program in 2021. pic.twitter.com/Z8V3k652Or — Blue Origin (@blueorigin) December 11, 2021

太空船「新雪帕德號」從美國德州西部鄉村小鎮范霍恩（Van Horn）郊外的私人發射場升空，此次飛行所採取的路徑與先前升空時類似，當太空船到達距地球表面62英里（100公里）高度、被定義為地球與太空的分界線「卡門線」（Karman line）後，層客艙與6層樓高火箭頂部分離，最後安全降落在德州的沙漠之中，此次飛行約持續10幾分鐘。

6名乘客飛行至最高點時，經歷數分鐘的「無重力狀態」。

The view from #NewShepard at apogee is something our #NS19 astronauts will never forget. Today’s flight featured a full capsule of six astronauts, each with their own window seat. pic.twitter.com/MOUT4YgnLC — Blue Origin (@blueorigin) December 11, 2021

6名乘客降落地面、笑容滿面不出太空船後，貝佐斯與藍色起源團隊在現場熱烈歡迎、擁抱，並將太空人徽章釘在乘客藍色飛行太空服衣領，現場歡聲雷動、響起掌聲與歡呼。

其實喬琪莉對此次太空飛行相當期待，在出發前一天她還接受《早安美國》（GMA）晨間預錄談話，「我非常榮幸能追隨父親腳步，登上太空瞧瞧這個世界是什麼模樣。我認為我過世的爸爸還待在我身邊，我們可以一起看星星，現在我們可以離星星很近。」

“I’m excited to kind of be following in my father’s footsteps.”



We’re chatting with @MichaelStrahan’s fellow @BlueOrigin crew member Laura Shepard Churchley, whose father was the first American in space, about their upcoming trip to space. pic.twitter.com/GYg9FQV14r — Good Morning America (@GMA) December 1, 2021

報導指出，另一名藍色起源選定的非付費榮譽乘客是50歲的美式足球聯盟退役球星、同時身為美國廣播公司（ABC）電視台《早安美國》的聯名主播斯特拉漢（Michael Strahan），另外4名乘客則是自願付費登上太空船的富豪，不過價格並未正式被公開。

據悉，喬琪莉的父親雪帕德是美國第一位進入太空、同時是史上第五個登上月球的太空人，在人類航太發展史上僅落後前蘇聯太空人加加林（Yuri Gagarin），他於1961年5月進入太空，1971年以阿波羅14號任務指揮官之姿登上月球，並在月球上打出2顆高爾夫球。

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