高鐵站務員投身小番茄種植　友善農作以母乳發酵肥料

▲高鐵站務員投身小番茄種植，友善農作加以太太母乳肥料酵素發酵 ，命名為『官人我要 番茄』。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

太保果農官育慶曾經是高鐵員工，擔任站務員的他，因在乎自己與家人吃得健康，更重視環境永續，貸款350萬蓋溫室，種植健康、安全小番茄，勇敢創業的他成為番茄達人，也為自己開創另一片天。

▲友善農作加以太太母乳肥料酵素發酵 。（圖／記者翁伊森翻攝）

官育慶表示，嘉義區擁有肥沃的土壤與宜人的氣候，因此，種植出來的小番茄皮薄、多汁、甜份高，因此與疫情共存的現今社會，更要吃得健康，所以他從肥料挑選，更以有機肥為主，特別的是他的肥料酵素還加入人類母奶發酵代替奶粉。

官育慶一開始只是老婆的母奶太多，覺得這樣丟棄太可惜，不如把過多的母奶加入肥料酵素裡，試驗幾次後，也意外發現，母奶加入酵素發酵出來的肥料非常穩定，而土壤更是唯一關鍵，因此，種植這幾年來，堅持不輪作，讓番茄園休耕半年，善待土壤，土壤將給予更加甜美的果實，在一個生物共生的溫室，進而達到永續水果、永續養殖，所種出來的番茄，民眾最久需等上三個月。



官取名自家產品為『官人我要 番茄』，也由於堅持新鮮現採、隔日配送，水果也堅持摘下後24小時內，就宅配到客人手中，每顆宅配到客人手中的番茄，也是嚴格挑選品質前30%的番茄，大小一致、一顆顆像紅包石一樣的番茄，還不是每顆都可以裝進宅配盒子，除了甜度夠、番茄香味、還要有漂亮的果型，才能達到宅配高標準。



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