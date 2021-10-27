影／母乳親餵男友！　情侶親自下海拍「成人哺乳片」月賺百萬

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母乳親餵男友！　情侶親自下海拍「成人哺乳片」月賺百萬

記者王佩翊／編譯

英國電視台第四頻道日前推出一部名為「母乳親餵男友」的紀錄片，在影片當中竟有一名女子若無其事地面對鏡頭解說母乳親餵如何增進伴侶間的情趣，一邊讓男友躺在她的大腿上不斷吸吮她的乳房，過程中男方更是不時發出口水聲，引發大批地方媽媽的反彈，認為這部紀錄片簡直就是在將親餵這件事色情化。據悉，兩人還會將成人吸母乳的影片銷售變現，甚至分享至色情網站上。

根據《每日郵報》報導，由第四頻道推出這部「母乳親餵男友」紀錄片，攝影團隊採訪了長期透過母乳餵養成人的影片在網路上賺取收入的蒂普（Tip）與巴頓（Button）。只見巴頓先是坐在沙發上回答導演組問題，而她的男友蒂普則是將頭枕在巴頓的大腿上，隨後便開始緊緊地吸吮女友的乳房，攝影機甚至還放大他吸母乳的畫面，震驚所有觀眾。

網友看完影片後震驚表示，「他不斷發出吸吮的噁心聲音，好噁心」、「天啊，那個吸吮的聲音簡直就是噪音」等。也有部分地方媽媽對兩人的行徑表示憤怒，認為這樣的行為正如同在惡意醜化母乳親餵這個行為，甚至將他與夫妻情趣沾上邊。

這對情侶表示，他們原先是在網路上發現一個有關於成人吸母乳的論壇，隨後他們就親自下海將整個過程拍攝成影片上傳至色情網站，沒想到該段影片瞬間吸引30萬人次觀看。巴頓說，很多網友甚至在敲碗要求續集，因為在網路上都找不到同性質的影片。兩人因此受到啟發，決定將成人吸母乳拍成影片在網路上販售，每個月甚至能因此賺進3萬英鎊（約新台幣114萬）。

出生於韓國並被領養至美國的蒂普表示，自己小時候被親生父母遺棄，生活在孤兒院，因此從來沒有被母乳餵養，這也可能是造成他成人後對於母乳如此癡迷的原因。蒂普也說，如果巴頓喝了酒，母乳中的確能嘗到酒的味道。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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