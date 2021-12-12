南投力推宗教場所低碳標章4年　松柏嶺受天宮等13宗教場所獲認證

▲南投縣政府表揚低碳認證宮廟寺院，肯定宗教場所減燒金、香有成（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

為推動宗教場所減燒金紙、香支，有效防制空氣污染，南投縣政府積極推動宗教場所低碳認證標章，鼓勵各宗教團體體察民眾對於環保的要求、改變祭祀焚香燒金作法，今年共有13所宮廟寺院通過認證，包括名間鄉香火鼎盛的松柏嶺受天宮，也呼籲眾宗教團體持續響應，齊推「環保寺廟」，打造清新健康的祭祀環境。

「南投縣110年宗教業務輔導暨低碳認證標章頒獎典禮」於9日舉辦，縣長林明溱親自頒發標章獎座給通過認證的宗教場所，包括南投藍田書院、草屯鎮紫雲宮、敦和宮、國姓鄉三清宮、清德寺、名間鄉受天宮、福興宮、竹山鎮沙東宮、集集鎮龍泉宮、魚池鄉金天堂、人乘寺文殊院、埔里鎮人乘寺埔里精舍、人乘寺覺華園等。

林明溱指出，南投縣是觀光首都，也是宗教重鎮，隨時代潮流及民眾對於環境品質的要求日漸提高，宗教活動焚香、燒金紙及放鞭炮所製造的廢棄物、空污和噪音污染，對日常生活和觀光環境的影響常受民眾詬病，因此建議縣民敬神虔心，1柱香就足夠，另應減量燒金，並儘量交由廟方統一焚化處理。

民政處長吳燕玲表示，縣府自106年起和中、彰、苗共同推動宗教場所低碳認證標章，藉以肯定與鼓勵宗教團體配合環保潮流，為改善空品盡心力，至108年更擴大到竹縣、雲及嘉市共7縣市；這次獲低碳認證的宗教場所涵蓋道教、佛教，顯有愈來愈多寺廟重視且願配合推動現代環保祭祀。

縣府強調，民眾祈求神明保佑平安，也需要健康環境來祭拜，除寺廟方面要推動「一爐一香」、減少使用香支，金紙也要做到「減量燒、集中燒」等措施，避免大量露天燃燒；建議民眾也可用雙手合十取代香支，並「以米代金」，或以鮮花水果取代金紙，心意同樣虔誠。



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