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孝女救病母神桌下裸睡36天　惡神棍指侵竟狂言：只伸進去攪兩下

▲香,拜拜,道教,宮廟,廟宇,宗教 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲黃姓乩童利用小芳心急想為母親治病與畏懼鬼神心態，對其性侵得逞 。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者林冠吟／台中報導

黃姓男子自去年起擔任台中某宮廟乩童，專門替信眾問事、改運並收受報酬，沒想到黃男竟對一名因母親生病前來求替母親改運、治病的女子小芳（化名）性侵得逞，黃男誆騙小芳表示其有神明附體，命令小芳僅穿著內衣褲，在她全身上下畫符，後見其順從可欺，更變本加厲對其指姦得逞。台中地院審理後，依強制猥褻與強制性交等罪，判其有期徒刑4年6月。

黃姓男子2020年間在台中某宮廟擔任乩童，主要負責替信徒問事、改運，並收受報酬，去年11月間，女子小芳因母親生病，在友人的介紹下前往黃男所在的宮廟請求黃男替母親治病、改運，未料黃男竟向小芳自稱其有神明附身，可透過辦理法會、祭改，要小芳晚上需到宮廟內的神桌下睡36天的方式，才能讓小芳母親身體變好，向小芳收取4萬元法事費用後，便要求小芳僅能穿著貼身衣物，讓他以毛筆沾血在小芳全身畫符，命令小芳進入神桌下方的小隔間內，全身赤裸身上僅蓋著2塊麻布，躺3小時，以此進行祭改法事。

而小芳返家後見母親氣色確實有所改善，因而信任黃男所言，黃男見狀竟變本加厲，誆騙小芳以作法為由，再次要求小芳脫去衣物，全身赤裸，身上僅蓋的2塊麻布躺進神桌下方的小隔間，同時趁機撫摸小芳的大腿內側，小芳質疑黃男為何要摸她？黃男竟回，「不要多想，事要看到祭改效果如何，如告訴他人會害到該人，且不能保證媽媽做法的效力」等語，讓小芳心生畏懼不得不順從，讓黃男對其強制猥褻得逞。

▲香,拜拜,道教,宮廟,廟宇,宗教 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲面對小芳的質問，黃男竟不斷誆騙小芳「神明說不可以半途而廢，不然媽媽會沒救，不要想太多」。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

事後，小芳因前次事件不願再每日前往宮廟，黃男深怕到嘴的鴨子飛了，竟誆騙小芳「神明說不可以半途而廢，不然媽媽會沒救，保證不會做讓妳不舒服的事，不要想那麼多」，小芳因而相信黃男有法力，為求替母親治病，再次聽從黃男的命令裸身躺進神桌下的小隔間，但黃男這次竟開門入內，撫摸小芳的胸部壓制住小芳的掙扎，對其指姦得逞，期間黃男還安撫小芳「不要多想，是在幫妳祭改，做一半的話，媽媽的事無法保證」，然而黃男對此仍不滿足，竟直接熊抱小芳，命小芳跨坐在他身上，以生殖器摩擦小芳的下體並持續對其指姦得逞，還向小芳佯稱解釋此舉是「幫妳把身體上不好的東西弄掉」，讓小芳相當崩潰，怒報警處理。

黃男應訊時，否認其犯行，強調宮廟場合是公開的，當時也由其他信眾協助，絕對沒有一對一的這種行為，還向檢察官辯稱，小芳的控訴是因為小芳和當初介紹她前來的友人有金錢糾紛，才會對他有不實指控。

台中地院審理後指出，小芳事發後出現情緒障礙，亦有焦慮、恐懼等情緒出現，而黃男在面對小芳質問時，亦有坦承「我只是手伸進去攪兩下」，認為黃男的證述多為狡辯之詞，不採信其辯詞。

法官認為，黃男犯後否認犯行，毫無悔意，面對小芳要求其出面處理後，又避不見面，犯後態度不佳，衡量其先前有竊盜、妨害自由與強制性交等前科，審酌其利用小芳母親生病，小芳急尋求改善之急切心理，與對民俗信仰深信不疑之信念，性侵小芳得逞，加上其先前曾有案紀錄，如今又再次犯下同類型之犯罪，依強制猥褻與強制性交罪，判其應執行有期徒刑4年6月。

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