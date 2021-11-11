超神！警拜完一出廟門「眼神確定」...秒抓到偷金爐賊

▲陳姓街友在前鎮區偷走一輛自行車跟金爐，因他居無定所令警方查訪多日不見蹤跡，員警到宮廟參拜後，隨即在廟門口發現行蹤順利將人逮捕。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

有拜有保佑！高雄警方日前接獲一名婦人報案，指出擺放在家門口的自行車跟香爐不翼而飛，警方調閱監視器過濾下，發現一名男性街友涉有重嫌，因居無定所，始終徒勞無功，員警查訪時順道去轄區一家宮廟拜拜，沒想到拜完後就在廟口前發現竊賊身影，順利將人逮捕到案，訊後依竊盜罪嫌函送偵辦。

58歲的陳姓婦人於10月20日前往前鎮警分局草衙派出所報案，指出放在住家門口的自行車與金爐皆不翼而飛，雖然失竊的東西不是很貴重，但對她來說，平時用來燒香敬神的金爐，竟然也有人要偷竊，感到憤憤不平，覺得竊嫌應該受到懲罰。

警方調閱監視器影像過濾，發現55歲的陳姓男子涉有重嫌，但由於陳男居無定所，加上也未返家及與家人聯繫，讓承辦的員警多日查訪始終無功而返，直到10月29日恰巧路過轄區內一間宮廟，心想不如進去拜拜祈求看能否順利找到竊嫌，果然才剛拜完步出時，就發現竊賊陳男騎著自行車經過，隨即上前攔截盤查，發現他騎乘的自行車就是偷來的，訊後依刑法竊盜罪嫌函請高雄地方檢察署偵辦。

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