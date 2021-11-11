　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

超神！警拜完一出廟門「眼神確定」...秒抓到偷金爐賊

▲陳姓遊民在前鎮區偷走一輛自行車跟金爐，因他居無定所令警方查訪多日不見蹤跡，員警到宮廟參拜後，隨即在廟門口發現行蹤順利將人逮捕。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲陳姓街友在前鎮區偷走一輛自行車跟金爐，因他居無定所令警方查訪多日不見蹤跡，員警到宮廟參拜後，隨即在廟門口發現行蹤順利將人逮捕。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

有拜有保佑！高雄警方日前接獲一名婦人報案，指出擺放在家門口的自行車跟香爐不翼而飛，警方調閱監視器過濾下，發現一名男性街友涉有重嫌，因居無定所，始終徒勞無功，員警查訪時順道去轄區一家宮廟拜拜，沒想到拜完後就在廟口前發現竊賊身影，順利將人逮捕到案，訊後依竊盜罪嫌函送偵辦。

58歲的陳姓婦人於10月20日前往前鎮警分局草衙派出所報案，指出放在住家門口的自行車與金爐皆不翼而飛，雖然失竊的東西不是很貴重，但對她來說，平時用來燒香敬神的金爐，竟然也有人要偷竊，感到憤憤不平，覺得竊嫌應該受到懲罰。

▲陳姓遊民在前鎮區偷走一輛自行車跟金爐，因他居無定所令警方查訪多日不見蹤跡，員警到宮廟參拜後，隨即在廟門口發現行蹤順利將人逮捕。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方調閱監視器影像過濾，發現55歲的陳姓男子涉有重嫌，但由於陳男居無定所，加上也未返家及與家人聯繫，讓承辦的員警多日查訪始終無功而返，直到10月29日恰巧路過轄區內一間宮廟，心想不如進去拜拜祈求看能否順利找到竊嫌，果然才剛拜完步出時，就發現竊賊陳男騎著自行車經過，隨即上前攔截盤查，發現他騎乘的自行車就是偷來的，訊後依刑法竊盜罪嫌函請高雄地方檢察署偵辦。

【更多新聞】

我已經睡一覺！男酒測超標一看「1.37」　傻眼問警：為什麼

奪「銀牌」只能上銬！街頭600米真人賽跑　他錯在挑錯對手

爸寶通緝犯遭攔查　「可以叫我爸來接我回去嗎」警傻眼

►激殺2.2折起！不沾鍋、濾水壺、洗衣精通通大特價

►Apple AirPods Pro激殺5990元！

ET快訊
差1字遭出征！「百佳食品」神招反制　網讚：快幫他加薪
兒遭瑪莎拉蒂惡煞毆打　宋母「一定要重判」：對3煞提告
陳時中與他呼搭啦！　媒體人爆：是國民黨黨產中影的收購者
瑪莎惡少爸曝「兒悲慘史」：我們家特色講義氣
「老爸捧6萬求原諒」大敗筆！　鄉民譙：瑪莎拉蒂幾萬
再冷一波！明晨下探13度　下波冷空氣襲台時間曝
快訊／這次不坐瑪莎拉蒂「坐囚車」！3惡少被押畫面曝
「超神APP」惡煞剋星　不用說話警察就來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

兒遭瑪莎拉蒂惡煞毆打！宋母「這種一定要重判」：將對3煞提告

她年賺400萬養家仍遭背叛！老公出差越南猛偷吃　還讓小三懷孕

邀2女大生玩「真心話大冒險」　他性侵猥褻辯「性衝動」下場曝

銷贓張大千畫作海撈1.3億　法官審理先拿管轄權「推事」

重金聘律師奏效！富二代警A「遺失物+2萬現金」　犯貪污罪免關

超神！警拜完一出廟門「眼神確定」...秒抓到偷金爐賊

曾奪高爾夫亞軍！瑪莎惡少爸曝「兒悲慘史」：我們家特色講義氣

心驚肉跳3hrs！他當街遭擄矇眼被帶到公墓痛毆　獲救不敢出聲

快訊／這次不坐瑪莎拉蒂「改坐囚車」！3惡少被押往看守所

淡水老舊平房「1秒坍塌」驚呆鄰居　工人到案撇：電鑽修水溝出意外

擦撞瑪莎拉蒂男大生被惡少暴打　顱內出血重傷插管...單親媽心碎

韓國水獺寶寶健康檢查初見獸醫　「不安掙扎→甜睡枕手臂」萌翻！

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

李國毅陪產「驚訝大於感動」：就這樣拉出來了　想當很酷的爸爸「聽說天蠍座喜歡」

羊群突警覺站起加速向外逃竄！　下秒羊棚屋頂坍塌「全數倖存」

「210公分巨人」分享眼中世界！　俯視172cm女友、能看冰箱頂部

《全明星3》首錄！賀軍翔大讚「王子好厲害」　小煜不想和他同隊「前幾年結果不是很好...」

陸妻成長歷程！台人讚有夠道地　「瞅啥啊➔跨ㄚ小啊」夫拍手叫好

王必勝認婚外情仙氣正宮照曝光 未否認小孩關係：不願公開討論

兒遭瑪莎拉蒂惡煞毆打！宋母「這種一定要重判」：將對3煞提告

她年賺400萬養家仍遭背叛！老公出差越南猛偷吃　還讓小三懷孕

邀2女大生玩「真心話大冒險」　他性侵猥褻辯「性衝動」下場曝

銷贓張大千畫作海撈1.3億　法官審理先拿管轄權「推事」

重金聘律師奏效！富二代警A「遺失物+2萬現金」　犯貪污罪免關

超神！警拜完一出廟門「眼神確定」...秒抓到偷金爐賊

曾奪高爾夫亞軍！瑪莎惡少爸曝「兒悲慘史」：我們家特色講義氣

心驚肉跳3hrs！他當街遭擄矇眼被帶到公墓痛毆　獲救不敢出聲

快訊／這次不坐瑪莎拉蒂「改坐囚車」！3惡少被押往看守所

淡水老舊平房「1秒坍塌」驚呆鄰居　工人到案撇：電鑽修水溝出意外

基隆國一女「48天內被安排打4支疫苗」！衛生局回應了

掌權者霸凌行為會反撲！12星座「最新運勢」　射手小心口舌之爭

中信盃黑豹旗／跟著爸媽當獅迷　陳惟楷最愛陳傑憲

味全龍下半季爭冠咬象、猿　葉總：惠「獅」良多

訪緯創資通　林智堅再提：期盼大新竹能合併升格

24歲女星重現「紫霞仙子眨眼微笑」慘崩壞！　釣出朱茵本尊回覆暖爆

新竹少年刑務所演武場修復完工　變身古蹟藝文館

當家射手挑戰「180俱樂部」　簡偉儒盼成勇士穩定力量

2021台日生醫科技線上論壇今日登場　謝長廷揭櫫合作模式

陳炳煇／核四放太久！　重啟「零件要客製化」比重蓋貴

風衣正妹M腿「當街三人行」！ 2男搶1女硬來震撼混戰影片瘋傳

社會熱門新聞

快訊／瑪莎惡少母現身喊「年輕人就是這樣」：很抱歉

瑪莎拉蒂「殘暴富二代」正面曝　臉書大曬名車炫富

快訊／女大生校內騎車自撞！臟器外露亡

遭瑪莎惡少打進ICU！男大生「陽光模樣曝」

瑪莎拉蒂3惡徒「爆打男大生」聲押　富商父將代子面對

暴打男大生　惡徒定孤枝下手太重

瑪莎惡少家擁2公司　祖訓「做人堅持良知實實在在」

快訊／瑪莎惡少事件！分局長記過、偵查隊長拔官

快訊／瑪莎拉蒂3惡徒「爆打男大生」聲押　富商父09:30代子謝罪

快訊／瑪莎拉蒂惡少爸媽「下跪道歉」

快訊／瑪莎拉蒂惡少爸：可能我平常管教太嚴格

瑪莎拉蒂惡少擔任「行銷經理」　網友灌爆YT

瑪莎拉蒂惡少父代子出面道歉　「動手千刀萬剮就是錯」

富二代傷人！Google重新歸類家族食品廠：台灣的棒球場

更多熱門

相關新聞

合十拜拜也沒用　慣竊偷宮廟22面金牌遭逮

合十拜拜也沒用　慣竊偷宮廟22面金牌遭逮

花蓮縣吉安鄉某宮廟上個月連續遭小偷闖入，共竊走22面金牌，廟方監視器畫面顯示，該犯嫌闖入廟中行竊前，都會雙手合十先跟佛像拜拜，不過最終犯嫌還是逃不過花蓮警分局專案小組的追捕，竊嫌在11月5日落網，專案小組更是查出該名犯嫌已犯下多起竊盜案，已彙整相關資料報請檢察官向法院聲押獲准。

被偷發票「最值錢公仔卻還在」　網笑：低能小偷

被偷發票「最值錢公仔卻還在」　網笑：低能小偷

影中人翻陽台闖空門　偷走這個可能變千萬富翁

影中人翻陽台闖空門　偷走這個可能變千萬富翁

曾流浪常做惡夢　汪狗掌合十參拜

曾流浪常做惡夢　汪狗掌合十參拜

天母男染酒因狂偷酒　警建請預防性羈押

天母男染酒因狂偷酒　警建請預防性羈押

關鍵字：

宮廟拜拜竊賊金爐

讀者迴響

熱門新聞

快訊／瑪莎惡少母現身喊「年輕人就是這樣」：很抱歉

瑪莎拉蒂「殘暴富二代」正面曝　臉書大曬名車炫富

陳時中喝酒唱歌沒戴口罩　衛福部回應了

女大生月領2萬包養費　乾爹身份曝光崩潰

快訊／女大生校內騎車自撞！臟器外露亡

彰化食品廠粉專遭灌爆　評論刷整排1星

遭瑪莎惡少打進ICU！男大生「陽光模樣曝」

許維恩再婚！　KID首發聲給祝福

瑪莎拉蒂3惡徒「爆打男大生」聲押　富商父將代子面對

暴打男大生　惡徒定孤枝下手太重

瑪莎惡少家擁2公司　祖訓「做人堅持良知實實在在」

快訊／瑪莎惡少事件！分局長記過、偵查隊長拔官

快訊／瑪莎拉蒂3惡徒「爆打男大生」聲押　富商父09:30代子謝罪

百桂食品徵才「月薪驚呆」　網酸：真敢開

快訊／瑪莎拉蒂惡少爸媽「下跪道歉」

更多

最夯影音

更多
擦撞瑪莎拉蒂男大生被惡少暴打　顱內出血重傷插管...單親媽心碎

擦撞瑪莎拉蒂男大生被惡少暴打　顱內出血重傷插管...單親媽心碎
韓國水獺寶寶健康檢查初見獸醫　「不安掙扎→甜睡枕手臂」萌翻！

韓國水獺寶寶健康檢查初見獸醫　「不安掙扎→甜睡枕手臂」萌翻！

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

李國毅陪產「驚訝大於感動」：就這樣拉出來了　想當很酷的爸爸「聽說天蠍座喜歡」

李國毅陪產「驚訝大於感動」：就這樣拉出來了　想當很酷的爸爸「聽說天蠍座喜歡」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面